Las cenizas del Etna y un temporal reducen la actividad en el aeropuerto de Catania

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Roma, 26 sep (EFE).- Una nueva erupción del volcán Etna, situado en la isla italiana de Sicilia (sur), sumado a una meteorología adversa, han obligado este sábado a reducir la actividad del cercano aeropuerto de Catania, suspendiendo los aterrizajes previstos.

Las limitaciones operativas en el aeropuerto de Catania durarán hasta las 16.00 hora local (14.00 GMT) de este sábado: se cancelan todos los vuelos de llegada y se limitan los despegues, según ha informado la sociedad que gestiona la base aérea (SAC), subrayando que la situación sigue en constante evolución.

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"Se ruega a los pasajeros que consulten con la compañía aérea el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto", se lee en la nota, difundida en las redes sociales de la empresa gestora.

El Observatorio del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología ha emitido esta mañana una notificación de color 'rojo', el más alto de la escala de alerta, por esta nueva erupción.

El ente confirma en su boletín la presencia de una nube de ceniza volcánica de 4 kilómetros de altura sobre el nivel del mar que se desplaza en dirección sur, donde se extiende la ciudad de Catania.

El Etna es un volcán muy activo que suele causar problemas en la operatividad del aeropuerto de las ciudades cercanas, la última vez este jueves.

Este año, sus continuas erupciones desde el 7 de agosto, causaron el caos en plena temporada veraniega, ya que la emisión de cenizas obligó a cancelar y desviar numerosos vuelos en Sicilia. EFE