(Previa) Mas, Evenepoel o Seixas buscan la corona del ausente Pogacar

Guardar

La prueba en línea élite masculina del 93º Campeonato del Món de Ciclismo en Ruta bajará este domingo 27 de septiembre el telón de la cita mundialista en Canadá con un recorrido maratoniano de 273,4 kilómetros entre Brossard y Montreal, en una edición marcada inequívocamente por la coronación de un nuevo rey del pelotón internacional por la ausencia por lesión del doble vigente campeón.

La gran novedad de la carrera será la ausencia obligada del esloveno Tadej Pogacar, ganador del maillot arcoíris en las ediciones de 2024 y 2025. Pero no podrá revalidar su cetro tras sufrir una grave caída que le obligó a retirarse de La Vuelta 2026 cuando lideraba la carrera con absoluta claridad, dejando vacante una corona por la que suspira una nómina de aspirantes de primerísimo nivel.

PUBLICIDAD

Entre los grandes candidatos a aprovechar la baja del esloveno emerge la figura del español Enric Mas. El ciclista balear encabeza la selección española tras conquistar de manera brillante la clasificación general de La Vuelta a España 2026. Bajo la dirección del seleccionador Alejandro Valverde, el combinado nacional presenta un bloque de garantías integrado también por Juan Ayuso, Markel Beloki, Carlos Verona, Iván Romeo, Raúl García Pierna, Marcel Camprubí e Igor Arrieta.

Frente al bloque español, el belga Remco Evenepoel se erige como una de las ruedas más vigiladas del pelotón. Tras proclamarse campeón del mundo contrarreloj esta misma semana en Montreal y adjudicarse el Gran Premio de Québec, el corredor de Aalst busca reconquistar el maillot arcoíris en ruta que ya lució en 2022, apoyado en la selección belga por un Wout van Aert siempre peligroso en carreras de un día.

PUBLICIDAD

La carrera canadiense servirá también como escenario para el salto definitivo de la nueva generación de talentos mundiales. En esa nómina destaca el joven francés Paul Seixas, podio en la contrarreloj y segundo en el reciente GP de Montreal, así como el mexicano Isaac del Toro, vencedor precisamente de esa misma clásica previa en el circuito canadiense y llamado a ser una de las grandes revelaciones del torneo.

La nómina de favoritos no se agota ahí, con la presencia garantizada del neerlandés Mathieu van der Poel -campeón del mundo en 2023-, el británico Tom Pidcock o el noruego Tobias Halland Johannessen, además de secundarios de lujo como el austriaco Felix Gall, el suizo Mauro Schmid o el italiano Christian Scaroni, preparados para dar la sorpresa si la carrera se rompe desde lejos.

PUBLICIDAD

El recorrido de la prueba propondrá un auténtico terreno de supervivencia con 3.803 metros de desnivel positivo acumulado. Tras el tramo de enlace inicial desde Brossard, el pelotón completará 12 vueltas al duro circuito urbano de Mont-Royal en Montreal. La subida a la Voie Camillien-Houde, de 1,6 kilómetros al 7,7 por ciento de pendiente media, será el juez definitivo paso a paso antes de resolver la pelea final en la línea de meta ubicada en el Parc Jeanne-Mance.