La coalición intercepta varios drones y misiles lanzados por los hutíes contra Arabia Saudí

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La coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí ha anunciado este sábado que ha interceptado dos drones y dos misiles lanzados por los rebeldes hutíes contra Riad, la capital de Arabia Saudí, y Jamis Musahit, en el suroeste el país.

"Las defensas antiaéreas han interceptado y destruido dos drones lanzados por la milicia hutí terrorista hacia la región de Riad", ha indicado el portavoz de las fuerzas de la coalición, Turki al Maliki, en un mensaje difundido en redes sociales.

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Así, ha indicado que dos misiles han sido también "interceptados y destruidos" cuando se dirigían hacia Jamis Musahit, que alberga una importante base aérea.

Las autoridades saudíes han instado a la población a extremar la precaución, seguir estrictamente las indicaciones de seguridad y evitar aglomeraciones en las zonas afectadas.

DERECHO A DEFENDERSE

Previamente, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha condenado "en los términos más enérgicos" la continuación de los ataques hutíes contra territorio saudí, exigiendo al grupo un cese inmediato de las hostilidades contra la población y las infraestructuras civiles.

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El presidente del Consejo de Seguridad, Jerome Bonnafont, ha rechazado durante una rueda de prensa los ataques contra "el transporte marítimo comercial en el mar Rojo y el estrecho de Bab el Mandeb", al tiempo que ha subrayado la importancia de "salvaguardar la seguridad de los buques comerciales y sus tripulaciones".

Asimismo, ha destacado la importancia de actuar de conformidad con el Derecho Internacional, "en particular la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y de respetar los derechos y libertades de navegación".

"Al menos 125.000 personas han sido desplazadas en todo Yemen desde principios de septiembre, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, y se han producido daños en bienes de carácter civil como consecuencia de los ataques de los hutíes", ha lamentado. "La continuación de esta escalada agravaría aún más la ya crítica situación en Yemen", ha recalcado.

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Es por ello que ha reiterado que todas las partes "deben facilitar el acceso humanitario pleno, seguro, rápido y sin trabas a todos los civiles necesitados, e impulsar la seguridad y protección del personal humanitario de la ONU y organizaciones asociadas".

"Queremos expresar nuestra solidaridad con Arabia Saudí ante los ataques que afectan a civiles e infraestructuras civiles en su territorio. Tiene derecho inherente a la legítima defensa de conformidad con el Derecho Internacional", ha manifestado.

Además, ha trasladado el apoyo del Consejo de Seguridad al Gobierno yemení y ha reiterado su "firme compromiso con la unidad, la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Yemen". "No se puede lograr una paz sostenible en Yemen mediante la violencia, la coacción o el uso de la fuerza", ha zanjado.

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