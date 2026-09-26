Agencias

Dos mujeres muertas en Zaporiyia en ataque ruso sobre Ucrania con 173 drones

Guardar

Berlín, 26 sep (EFE).- Dos mujeres murieron en la mañana de este sábado en Zaporiyia en uno de los múltiples ataques lanzados por Rusia desde la tarde del viernes contra territorio Ucraniano, en los que las fuerzas rusas emplearon 173 drones.

"Hoy, en Zaporiyia, hemos perdido a dos mujeres: Liudmila y Vasilina. Murieron sepultadas bajo los escombros de un edificio tras un ataque ruso. Los rusos le han arrebatado a un hombre a su esposa y a su madre, y a su hijo de tres años, Artem, a su madre y a su abuela. Esto no se puede recuperar. No se puede arreglar. No se puede compensar", denunció el jefe de la administración regional Mijailo Semikin, en un mensaje en Telegram.

PUBLICIDAD

Desde las 18.00 horas del viernes (16.00 GMT), los rusos lanzaron 173 aparatos aéreos no tripulados de ataque Shahed, más de cincuenta de ellos de motor a reacción, Gerbera y drones réplica Parodia desde las direcciones rusas de Oriol, Kursk, Mílerovo, Primorsko-Ajtarsk y Shatálovo, desde territorio ocupado de Donetsk y desde Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Según datos preliminares de las 07.30 (05.30 GMT) del sábado, la defensa antiaérea ucraniana logró derribar o neutralizar 134 drones.

Se registraron impactos en 19 lugares, así como la caída de restos de drones derribados en otros ocho.

A la hora de la publicación del parte, la Fuerza Aérea advertía de que el ataque continuaba con varios drones enemigos en el espacio aéreo ucraniano. EFE

Últimas Noticias

Carlos Herrera, rotundo sobre Fran Rivera tras recibir las cabezas de toro de Paquirri: "Le quiero con locura"

Carlos Herrera, rotundo sobre Fran Rivera tras recibir las cabezas de toro de Paquirri: "Le quiero con locura"

Espí levanta la mano en el Real Madrid

Infobae

'La bola negra' y 'La ilusión de un verano sin fin' ganan sendos premios en San Sebastián

Infobae

El Ejército de Tailandia evacúa a afectados por las inundaciones y reparte provisiones

Infobae

Miles de personas empiezan a instalarse en los Campos Elíseos para ver a León XIV

Infobae