Chavismo y oposición acuerdan en segundo ciclo de diálogo se amplíe el desbloqueo de webs

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Caracas, 25 sep (EFE).- El chavismo y un sector de la oposición acordaron este viernes ampliar el desbloqueo de portales webs, así como impulsar una agenda "de discusión sobre el uso del espectro radioeléctrico" y revisar "instrumentos legales" sobre la libertad de expresión, al culminar el segundo ciclo de diálogo que promueve Estados Unidos.

En un comunicado leído por el presidente del Parlamento, el oficialista Jorge Rodríguez, y la exdiputada Dinorah Figuera, quien encabeza el grupo opositor, las partes indicaron que acuerdan acompañar la decisión de "continuar y ampliar el levantamiento de medidas administrativas a portales de noticias, páginas web, medios electrónicos, como parte de los aportes realizados en esta mesa de diálogo".

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La medida, añadieron, es "parte de los aportes realizados" por la mesa de diálogo y busca "fortalecer la libertad de expresión, el pensamiento plural y el derecho a la información", e invitar a los actores del sistema de comunicación público y privado a contribuir "a la convivencia democrática, a la paz y a la unión nacional".

De igual forma, impulsarán "una agenda de discusión sobre el uso del espectro radioeléctrico nacional" que abarque a "todos los actores" del país e "incluya la revisión de instrumentos legales que lo requieran".

El pronunciamiento se conoció al término del segundo ciclo de conversaciones entre el Gobierno y un sector de la oposición, iniciado el pasado 17 de septiembre, y luego de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenara este viernes el levantamiento "inmediato" de las restricciones a otro grupo de plataformas y portales web que permanecen bloqueados en el país.

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En un comunicado se indicó que Rodríguez ha recibido con "beneplácito" informes del diálogo entre el chavismo y la oposición y de su Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, pero no detalla qué portales o plataformas serán desbloqueadas ni cuántas.

La orden se suma a una ya dada el pasado 17 de septiembre cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) -el ente regulador de las telecomunicaciones en el país- anunció el "restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales".

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Hasta el pasado miércoles, VE sin Filtro computaba 18 dominios desbloqueados, lo que restauró el acceso a 15 sitios de noticias, entre ellos la Agencia EFE.

VE sin Filtro dijo justo en esta misma jornada más temprano que en Venezuela seguían bloqueados 177 dominios de sitios web, entre ellos 72 de noticias. EFE

(foto)(video)