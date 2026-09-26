Putin afirma que Rusia no se está preparando para una acción militar contra la Unión Europea

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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha negado este viernes que su país esté preparando una acción militar contra la Unión Europea y ha acusado a sus estados miembros de "exagerar deliberadamente" la amenaza para justificar el gasto bélico y el apoyo al Gobierno ucraniano.

"Quiero subrayar una vez más que no nos estamos preparando para ningún tipo de combate con Europa. No tenemos planes de ese tipo y, lo que es más importante, no existen motivos reales que justifiquen un agravamiento de la situación", ha afirmado el mandatario durante una intervención en el Foro Internacional de la Cultura en San Petersburgo.

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La declaración del Kremlin se produce en pleno incremento de las maniobras defensivas por parte de la OTAN, quien ha informado de posibles ataques híbridos rusos en territorio europeo a corto plazo.

"Todo el mundo habla, muchos en Europa dicen que esperan un ataque por parte de la Federación Rusa y que, por eso, deben prepararse ellos mismos para las acciones militares, para la guerra con Rusia", ha espetado.

Como parte de los planes de contingencia ante un hipotético ataque, por ejemplo, Alemania adiestra a su red sanitaria para dar altas hospitalarias masivas y responder ante la llegada de heridos de guerra, mientras Polonia fortifica su frontera e instruye a la población civil y Lituania consolida la presencia permanente de tropas aliadas en su territorio.

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A este respecto, Putin ha tildado de "provocación" las advertencias occidentales sobre una inminente agresión rusa. A su juicio, los dirigentes europeos "intentan engañar a sus ciudadanos" agitando el miedo a la guerra para prolongar el conflicto.

"Quieren seguir utilizando a Ucrania y a los ucranianos como carne de cañón, y al Estado ucraniano como un instrumento para frenar e impedir el desarrollo de Rusia", ha aseverado.

Por último, Putin ha criticado dichas maniobras europeas y atlánticas como una forma de "seguir invirtiendo dinero en política absolutamente agresiva" y, por tanto, "explicar a sus ciudadanos por qué lo hacen, intentando engañarles".