Angulo y Mercado buscan adaptarse al esquema de Marcelo Gallardo con Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 26 sep (EF).- Los atacantes ecuatorianos Juan Riquelme Angulo y Jhon Mercado aseguraron este sábado que buscarán adaptarse rápidamente al esquema que aplicará con Ecuador el técnico argentino Marcelo Gallardo, previo al amistoso del próximo jueves ante Japón.

Mercado señaló tras un entrenamiento en Corea del Sur que, "hay que disfrutar de la experiencia del entrenador Gallardo, adaptarse al esquema que él quiere, poder hacer las cosas de la mejor manera".

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El atacante, de 24 años, del Sparta Praga, de República Checa, resaltó la oportunidad para ser parte del nuevo proceso emprendido por Gallardo la semana pasada, por lo que, dijo, "hay que disfrutar de este momento y hacer bien las cosas para seguir estando en el equipo".

Ecuador cumple desde el lunes una gira por Asia, aprovechando la fecha FIFA, que comenzó con la derrota por 3-0 el jueves contra Corea del Sur.

Mercado aseguró que junto a sus compañeros, están "disfrutando de los primeros entrenamientos con Gallardo", porque "se trata de una linda oportunidad", para adaptarse como equipo y para que el nuevo entrenador se pueda adaptar al grupo.

Uno de los sueños del atacante será convertir su primer gol con Ecuador, tal como lo hace con el Sparta Praga, con el que marcó este año cuatro en la Liga de República Checa y uno en UEFA Europa League.

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Por su parte, Angulo, un espigado atacante de 18 años, vive uno momento de ensueño, pues este año anotó siete goles y otorgó tres asistencia, en los 23 partidos disputados con el Independiente del Valle, que lo catapultaron recientemente al Sunderland, de Inglaterra.

Angulo fue convocado por primera ocasión y Gallardo lo hizo debutar frente a Corea del Sur. "La verdad fue un momento lindo para mí, porque esto es lo que venía soñando y ese sueño de jugar con mi país", expresó.

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Luego del partido, "llamé a mi familia, porque ellos están muy contentos por mí. Mi hermano (José, futbolista profesional), todos se sienten orgullosos de lo que estoy cumpliendo a corta edad", comentó antes de agregar que está "haciendo las cosas de la mejor manera para ser el delantero de La Tri".

Angulo sabe que está vacante el puesto de goleador, tras la reciente renuncia de Enner Valencia a la selección, como su goleador histórico, con 49 anotaciones, a sus 36 años.

Tras el partido ante Japón, Ecuador esperará el enfrentamiento del próximo 5 de octubre contra Nueva Zelanda o frente Panamá, con miras a las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2030 y para la Copa América 2028. EFE