Una subasta de 750 kg de café exclusivo de Panamá recauda más de 3 millones de dólares

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Boquete (Panamá), 24 sep (EFE).- La subasta internacional del Best of Panama (BOP) concluyó este jueves con ventas por poco más de 3 millones de dólares, después de 19 horas y 30 minutos de pujas por 750 kilogramos de café de alta gama en 50 lotes, entre ellos 40 lotes del exclusivo geisha y 10 de varietales.

La puja virtual, que comenzó el miércoles y concluyó a primera hora de la tarde del jueves, recaudó 3.041.940 dólares con la participación de 83 postores de 21 países. Los 50 lotes, de 15 kilogramos cada uno, fueron adquiridos por 29 compradores de 11 países.

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El lote de Elida Geisha Torre, de 15 kilogramos y perteneciente a Lamastus Family Estate, alcanzó el precio máximo de la subasta, con 18.004 dólares por kilogramo. El café, que obtuvo el mejor puntaje en la Cata Internacional del BOP, fue adquirido por JD.com, de China.

La categoría geisha concentró los precios más elevados de la jornada. Además del lote de Lamastus Family Estate, otros cuatro cafés superaron los 10.000 dólares por kilogramo.

El café geisha de Panamá saltó a la fama en el mercado internacional tras romper récords de precios en subastas internacionales -en la pasada edición el lote récord lo situó en más de 30.000 dólares el kilo-. Su complejo sabor lejos del fuerte café tradicional y su aroma floral es altamente codiciado en el mercado asiático.

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En total, los 40 lotes Geisha superaron este año los 1.500 dólares por kilogramo, mientras que los varietales registraron precios de entre 897 y 4.216 dólares por kilogramo.

Para Wilford Lamastus, de Lamastus Family Estate, el resultado de la subasta representa algo que nunca había ocurrido, con cinco cafés geisha vendidos por encima de los 10.000 dólares por kilogramo.

“La subasta duró más de 19 horas porque la gente, especialmente en Asia, no quería dejar ir los lotes y apostaban y apostaban”, dijo Lamastus a EFE.

Lamastus también destacó la importancia de la subasta para la élite del café de especialidad, al referirse a los precios alcanzados tanto por los geishas como por los varietales.

La participación internacional estuvo encabezada por compradores de China, que concentraron el 38 % del valor total de las ventas, correspondiente a 20 lotes. Japón representó el 16 % en seis lotes; Emiratos Árabes Unidos, el 13 % en nueve lotes, y Corea del Sur, el 10 % en tres lotes.

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Los compradores que ganaron lotes proceden de 11 países: China, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Taiwán, Estados Unidos, Panamá, Hong Kong, Arabia Saudí, Malasia y Canadá.

Rachel Peterson, gerente de mercadeo de Hacienda La Esmeralda, destacó la importancia de observar los precios promedio de la subasta y no únicamente los obtenidos por los primeros lugares.

“Lo que me agrada es que no ha habido solamente unos cuantos cafés que han tenido un precio extraordinario, o sea, realmente todos los cafés que se han ofertado están recibiendo muy buenos precios y eso me alegra mucho”, dijo Peterson a EFE.

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Con esta subasta se conmemoran los 30 años del prestigioso evento Best of Panama, que cada año congrega a compradores de café de especialidad en busca de los nuevos cafés que produce el país centroamericano, fruto de su suelo de origen volcánico, donde se encuentran las plantas que producen estos codiciados granos.