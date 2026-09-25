Siete investigados por la muerte de un trabajador en el Coliseo romano

Guardar

Roma, 25 sep (EFE).- La Fiscalía de Roma investiga a siete personas por la muerte de un operario mientras trabajaba en la instalación de una nueva iluminación en el Coliseo de Roma, al caer del monumento desde una altura de diez metros.

El fiscal que lleva a cabo las pesquisas, Antonino Di Maio, ha planteado los delitos de homicidio culposo y de violación de la normativa sobre la seguridad en el puesto de trabajo, según avanzan los medios locales.

PUBLICIDAD

El lunes se realizará la autopsia de la víctima en el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de La Sapienza romana.

La incidente tuvo lugar pasada la medianoche entre el martes y el miércoles, cuando un trabajador, italiano de 22 años, que instalaba un sistema de iluminación en el Coliseo cayó desde una altura de diez metros.

Los investigadores analizan la cadena de seguridad de las obras pero tampoco descartan que se haya tratado de un error humano pues, según algunos medios, el arnés de la víctima no presenta señales de rotura, lo que indica que podría haber trabajado sin sujeción.

PUBLICIDAD

El Coliseo, el monumento más visitado de Italia, ha permanecido cerrado desde el día de la tragedia hasta este viernes, pero volverá a abrir sus puertas al turismo mañana sábado, según ha adelantado el ministro italiano de Cultura, Alessandro Giuli.

El ministro ha acudido este viernes al Coliseo para reunirse con los trabajadores y, ante los medios, ha expresado su deseo de que "se haga justicia cuanto antes y en las sedes pertinentes". EFE