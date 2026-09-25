Omar Montes se pronuncia, más claro que nunca, sobre la manutención de su hijo mayor

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Omar Montes ha hablado sobre la situación relacionada con la manutención de su hijo mayor. El artista, que ha ofrecido unas declaraciones antes de su actuación en Villaviciosa de Odón, no ha dudado en responder a las preguntas sobre este asunto y ha querido explicar públicamente su versión de los hechos.

El cantante ha recordado los momentos más complicados de sus comienzos y ha asegurado que, cuando apenas tenía recursos económicos, hacía todo lo posible por cumplir con sus obligaciones: "Desde que no gano dinero, desde que no tengo para comer, que cenaba una cebolla con sal, aún así yo cogía a mi hijo los 200 euros que eran y me los daba mi abuela", explicó. Según sus palabras, aquella cantidad correspondía a la manutención que debía aportar en aquel momento.

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Ahora, Omar asegura que la situación económica es muy diferente y que actualmente aporta 600 euros, cantidad que, según afirma, estaba estipulada, además de hacerse cargo de otros gastos de su hijo. El artista explica que su intención era abrir una cuenta bancaria a nombre del menor e ingresar en ella otros 2.000 euros para que pudiera disponer de ese dinero en el futuro, pero asegura que no habría acuerdo sobre la forma de realizar esa aportación: "Yo quería una cuenta para mi hijo", manifiesta.

Durante la conversación, también ha mostrado su malestar por esta situación y ha defendido que su prioridad es garantizar el futuro de su hijo, que tiene 14 años. Tras sus declaraciones, continuó su camino y se subió a su vehículo para poner rumbo a las fiestas de Villaviciosa de Odón, donde tenía prevista su actuación.

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