Oposición paraguaya exige al Congreso disculpas públicas por exlegislador con título falso

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Asunción, 25 sep (EFE).- La oposición paraguaya llamó este viernes al Congreso a pedir "disculpas públicas" tras la condena a ocho años de cárcel impuesta al exlegislador Hernán Rivas por el uso de un título falso de abogado, un proceso que causa "vergüenza" al oficialismo, según reconoció uno de sus dirigentes.

El Tribunal de Sentencia de Asunción condenó la víspera a Rivas a ocho años de cárcel por la producción de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso cuando era diputado (2018-2023), y luego como senador, cargo al renunció en mayo pasado en medio de una polémica por estas acusaciones.

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"Para mí, el Congreso Nacional tiene que pedir disculpas públicas", dijo a periodistas el diputado opositor Raúl Benítez al reaccionar a la condena de Rivas.

"Hay que escucharlo solo una vez (a Rivas) para saber que su título es falso", agregó Benítez, del Partido Encuentro Nacional (PEN).

En tanto que la senadora Esperanza Martínez, que integra una comisión parlamentaria que investiga la emisión de títulos falsos en Paraguay, afirmó ante periodistas que Rivas "no fue un llanero solitario" y tuvo ayuda de instituciones y políticos para conseguir un diploma académico sin cursar estudios.

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En este sentido, Martínez declaró que el caso constituye "una catástrofe" y un desprestigio para el Senado paraguayo, al tiempo que revela la "debilidad institucional de la democracia" en el país.

Por su parte, legislador del gobernante Partido Colorado Natalicio Chase dijo que los senadores sienten "vergüenza" después de haber designado a Rivas como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que juzga a jueces, fiscales y defensores públicos del país por el mal desempeño de sus funciones, un órgano que el sentenciado presidió entre julio y agosto de 2023.

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El caso de Rivas tiene lugar en medio de un proceso emprendido por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para verificar la autenticidad de al menos 550 títulos universitarios, de los que, según el jefe de ese despacho, Luis Ramírez, hasta ahora no se han hallado registro de 250.EFE