La ONU identifica 214 empresas, una mexicana, con actividad en los asentamientos israelíes

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Ginebra, 25 sep (EFE).- La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó este viernes una lista actualizada de las empresas con actividades económicas en los asentamientos israelíes ilegales ubicados en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este, con 214 firmas de 11 países que figuran en el listado, entre ellas tres españolas y una mexicana.

La lista incluye 192 firmas israelíes y ocho estadounidenses; con dos empresas figuran China, Francia y Reino Unido; y con sólo una, además del mencionado caso de México, están Sudáfrica, Países Bajos, Alemania y Luxemburgo.

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Dos de las empresas españolas ya figuraban en la anterior versión de la lista, de 2025: Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), e Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco), mientras que la firma de transportes Salvat Logística es una de las 61 añadidas este año, así como el conglomerado mexicano Orbia Advance.

Además aparecen conocidas multinacionales como las plataformas de reserva online estadounidenses Expedia, Airbnb y Booking; la también norteamericana Motorola Solutions; la empresa de ingeniería francesa Egis; o las británicas JCB y Greenkote, del sector de la construcción.

Cinco empresas que estaban el pasado año en la lista han sido retiradas de la misma tras aportar pruebas de que ya no estaban implicadas en actividades en asentamientos israelíes, entre ellas dos españolas: Actividades de Construcción y Servicios (ACS) y Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI).

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La lista cubre actividades empresariales entre el 2 de agosto de 2019 y el 15 de abril de 2026, y sólo contempla actividades en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, no en Gaza.

La Embajada de Israel ante la ONU en Ginebra reaccionó inmediatamente a la publicación de la lista y afirmó en un comunicado que se trata de "una herramienta política empleada por la Oficina del Alto Comisionado para continuar con la difamación de empresas que no han hecho nada malo".

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"Disuadir a empresas y otras entidades de operar en territorios en conflicto puede tener, en sí mismo, efectos adversos sobre los derechos humanos. La realidad es que esta base de datos perjudica a la población cuyos derechos dice querer promover", agregó.

Consultada por EFE, Ineco insiste en que no trabaja en territorios ocupados y que su actividad en Israel se limita a proyectos situados en territorio reconocido internacionalmente, entre ellos la Blue Line de metro ligero. Desde finales de 2023 ha renunciado a nuevos contratos en el país y sus ingresos allí han caído de casi 10 millones de euros anuales a menos de 3 millones.

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La compañía ha pedido a la ONU que la retire de la base de datos de empresas vinculadas a los asentamientos israelíes. También ha estudiado abandonar anticipadamente la Blue Line, pero explica que romper unilateralmente el contrato supondría un elevado riesgo jurídico y económico. El proyecto finalizará previsiblemente en 2029.

De las 214 empresas incluidas en la nueva lista, 200 "contribuyen a impactos adversos sobre el derecho a la libre determinación" de los palestinos, mientras que las 14 restantes, aunque con una implicación menor, tienen vinculación "directa", lo que es el caso de la española Salvat Logística o de las británicas JCB y Greenkote.

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El organismo de Naciones Unidas elabora esta lista por mandato del Consejo de Derechos Humanos, ante el que será presentada para su debate el próximo lunes.

Tras las primeras versiones de 2020 y 2023, la oficina abrió en 2024 una convocatoria pública para que interesados presentaran más información sobre posibles implicaciones empresariales en los asentamientos ilegales.

Recibió entonces datos de 596 firmas, y las actualizaciones de 2025 y 2026 son resultado del estudio de estos expedientes, aunque quedan todavía 255 compañías por analizar.

Entre las empresas con información recibida en 2024 que la oficina del alto comisionado Volker Türk aún no ha podido estudiar y podrían por tanto formar parte de listas futuras se encuentran firmas del sector de la seguridad.

La lista no conlleva sanciones económicas para las empresas que incluye, pero la ONU sí les insta a que tomen medidas para el respeto de los derechos humanos.

En palabras del alto comisionado Türk, la lista "recuerda a las empresas que tienen responsabilidad en materia de derechos humanos, y que se espera de ellas la diligencia debida para asegurarse de que no se vean implicadas en violaciones o abusos".

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El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas también instó a los Estados a garantizar mediante medidas judiciales, administrativas o legislativas el apoyo a personas afectadas por abusos de derechos humanos relacionados con actividades empresariales.