La Comunidad abre las puertas a la escritora Ariana Harwicz y denuncia un "veto por ser judía": "No debería pasar nunca"

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El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha abierto las puertas de los espacios cultural regionales a la escritora argentina judía Ariana Harwicz, tras la retirada de su invitación al Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades CULTUR ALH de Granada, al denunciar que ha sufrido un "veto por ser judía", y ha afirmado que esto "no debería pasar nunca".

"La censura en el arte y en la creación son intolerables, de la misma manera que lo es la cancelación. No se puede eliminar a un artista de una programación simplemente por su lugar de origen y la Comunidad de Madrid siempre va a tener abiertas sus puertas a todas aquellas personas que en otros sitios se les hayan cerrado", ha reivindicado el consejero tras mantener un encuentro con los medios de comunicación.

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Así, ha subrayado que desde la Comunidad le han invitado a que participe en cualquier de los actos que se organiza en la región que ella considere y está "convencido" de que así será. Si bien ha exigido que "basta ya de cancelación y de perjudicar a los artistas" porque todos se merecen vivir en "una sociedad libre".

De Paco ha defendido que la Comunidad de Madrid "es libre" y "no censura" y considera que respetar la creación artística es "la única manera de salvaguardar la libertad de expresión y la cultura".

En su intervención se ha vuelto a referir al Festival de las Ideas, tras la retirada del "apoyo económico" del patrocinador Allianz por sus vinculaciones con Israel. "Me parece una aberración lo que ha hecho con una compañía que lo patrocinaba, con lo complicado que es hacer que las empresas se interesen por la cultura", ha afirmado el consejero.

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Así, ha criticado que a muchos se les "llene la boca" con el mecenazgo pero "expulsen" a empresas, a la vez que cree que la decisión del Círculo de Bellas Artes ha sido "absolutamente desafortunada", en un acto "de censura y cancelación". "Sienta un procedente y está mandando un mensaje que es muy complicado y absolutamente reprobable", ha incidido.