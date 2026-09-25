El papa advierte en Francia del "Paraíso de las máquinas" y defiende la "justa laicidad"

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Cristina Cabrejas

París, 25 sep (EFE).- El papa León XIV lanzó este viernes, en su primer día de visita a Francia, una advertencia sobre los peligros de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial al recuperar la idea del escritor francés Georges Bernanos sobre el "Paraíso de las Máquinas", que pueden llegar a dominar la vida humana, y defendió, en la cuna del laicismo moderno, "la justa laicidad", que no debe excluir la religión.

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León XIV comenzó su visita con una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Elíseo, y un discurso ante las autoridades, en el que afirmó que es necesario "no perder nuestra humanidad en medio del 'Paraíso de las Máquinas', que invaden y condicionan nuestra vida cotidiana".

Con anterioridad, Macron había afirmado en su discurso que "la inteligencia artificial debe ser un servidor y no un amo". Además, defendió la creación de "una organización internacional que reconcilie progreso tecnológico, justicia y humanismo", con el objetivo de evitar que los avances tecnológicos más importantes queden concentrados en pocas manos.

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En la sede de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el papa también centró su discurso en subrayar que las nuevas tecnologías "deben seguir estando al servicio de la persona humana, en lugar de convertirse en un instrumento más de dominación e injusticia".

El papa también alertó sobre el peligro de que la tecnología provoque una deshumanización y de que las personas sean valoradas únicamente por su productividad. "Mientras se atribuye inteligencia a los sistemas computacionales, nos cuesta reconocer la dignidad inalienable de las personas, cuyas vidas se juzgan según el criterio de la eficiencia", condenó.

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Pero el papa también llegó a Francia para defender lo que consideró "la justa laicidad", que "no consiste en excluir a la religión del espacio público o de la educación, sino en trabajar para que el Estado y las instituciones religiosas dialoguen entre sí y unan sus fuerzas al servicio de lo verdadero, lo bueno y lo bello, para que el mundo tenga vida".

Un tema que también abordó Macron en su discurso, al asegurar que "la laicidad francesa no es en absoluto la negación de la religión", sino que garantiza la libertad de creer o no creer y la separación entre el Estado y las religiones.

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El papa no dejó de recordar los principios de la defensa de la vida de la Iglesia católica y mencionó "a los más pequeños y a los pobres, los niños en el vientre de sus madres y en los distintos escenarios de guerra, las personas con discapacidades físicas e intelectuales, los adultos mayores, los migrantes y los refugiados, y todos aquellos a quienes la arrogancia excluye por considerarlos improductivos".

Defendiendo la labor de la Iglesia y la protección de los más vulnerables, León XIV reafirmó "con fuerza" en el discurso a las autoridades que "la tutela del derecho a la vida constituye el fundamento imprescindible de cualquier otro derecho humano", en un mensaje que, aunque sin citarlo, llega después de que se aprobara en julio la ley que regula la eutanasia y el suicidio asistido.

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"Existe en nuestros días la tentación de esperar que la ciencia nos brinde una solución y un consuelo para todos nuestros sufrimientos. El riesgo es, a menudo, caer en dicha ilusión. Cuando la ciencia y la tecnología no están guiadas por la conciencia, pueden proponer soluciones inmediatas que parecerían responder a los deseos y sufrimientos de los hombres y mujeres, pero que, en realidad, consiguen desviarlos gravemente del bien al que aspiran profundamente", añadió el pontífice.

Después de que Francisco declinara la invitación a la inauguración de Notre Dame tras el incendio de 2019, León XIV se ha convertido en el primer papa en pisar la catedral parisina para celebrar las vísperas con el clero del país y, en sus discursos, no ha olvidado agradecer el trabajo de los artesanos y también el compromiso de Macron.

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"Señor presidente, le ha prestado una atención especial, que le agradezco. Saludo con gratitud a todos los artesanos y gremios que se comprometieron con este proyecto. La reciente reapertura de la catedral para la celebración del culto divino, así como para los visitantes de todo el mundo, constituye la culminación de una hazaña técnica y, a la vez, el símbolo de una esperanza recuperada, la prueba de que lo que se creía destruido para siempre puede renacer gracias a la colaboración de todos", dijo en el Elíseo.

Después de que cerca 300.000 personas acudieran a ver pasar el papamóvil por las calles de París, el papa concluirá su jornada con otro baño de masas en el Estadio de Francia con 80.000 jóvenes. EFE

(foto)(vídeo)