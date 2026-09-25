El Festival de Huelva presenta para esta edición 19 cortometrajes en sus secciones oficiales

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El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que celebrará su quincuagésima segunda edición del 13 al 21 de noviembre, ofrecerá un total de 19 cortometrajes nacionales e internacionales en sus secciones competitivas, reafirmando su compromiso con la promoción del talento emergente y consolidado de la cinematografía iberoamericana. A ellos hay que sumar otros 12 que se proyectarán en las secciones Talento Andaluz y Pantalla Huelva.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, se trata de una destacada selección de cortos, que incluye títulos proyectados en festivales de prestigio como la producción chilena 'Una fortaleza', que compitió en Orizzonti Corti de la octogésima tercera edición del Festival de Venecia; 'Los mentirosos', producción argentina que obtuvo el Premio Especial del Jurado a la Actuación en el Festival de Sundance; y 'Para los contrincantes', coproducción entre México y Chile ganadora de la Palma de Oro al Mejor Cortometraje en el Festival de Cannes.

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El certamen presenta 14 producciones nacionales y cinco internacionales en competición en las Secciones Oficiales de Cortometrajes --Nacionales e Internacionales Iberoamericanos--. A estas propuestas se suman siete trabajos en la sección Talento Andaluz Cortometrajes y cinco en Pantalla Huelva, completando una programación de 31 cortometrajes.

El Festival de Huelva es certamen calificador para los Premios Goya en la Sección Oficial de Cortometrajes Nacionales y, en la Sección Oficial de Cortometrajes Internacionales Iberoamericanos, clasificador para el Premio Ibershorts.

Como en la anterior edición, los premios de las Secciones Oficiales de Cortometrajes Nacionales e Internacionales Iberoamericanos, así como los de Talento Andaluz Cortometrajes, serán otorgados por un Jurado Joven y entregados en un acto especial que incluirá la proyección de los cortos ganadores de cada sección.

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Durante el festival también se hará entrega de los galardones de la sección Pantalla Huelva, que cuenta con el apoyo del Colaborador Oficial la Fundación Atlantic Copper. La sección cuenta con dos galardones, el Premio del Jurado Joven y el Premio del Público.

Con esta programación, el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano continúa impulsando el cortometraje como espacio de encuentro entre creadores, público y profesionales del sector, ofreciendo una muestra de la diversidad y riqueza de la producción cinematográfica nacional e iberoamericana.

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En la Sección Oficial a Concurso de Cortometrajes Nacionales (Calificador para los Premios Goya) se incluyen: 'Beauty' de Eduardo Muñoz y José del Corral (España); 'Box3', de Sara Sálamo (España); 'El Color Gris', de Marina Velázquez Benítez (España); 'El Silencio del Alma', de Adán Pichardo Suárez (España); 'El Valle', de Javi del Estal, Quique Hidalgo (España); 'El Vestuario', de Miguel Bensadón Oliart (España); 'In Memoriam', de Teresa Bellón y César F. Calvillo (España); e 'Inquilinos', de Adrián Ordóñez (España).

También se incluyen en esta sección; 'La Última Canción', de María Lorente-Becerra (España); 'Montecarlo 67', de Rubén Guindo Nova (España); 'Press Banca', de Ceres Machado (España); 'Tiempo Prestado', de Paco Ortiz (España); 'Tsunami', de María Pulido (España); y 'Una Conversación Pendiente', de Cecilia Gessa (España).

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Por su parte, en la Sección Oficial a Concurso de Cortometrajes Internacionales Iberoamericanos --Calificador para el Premio Ibershorts-- se integran 'Los Contrincantes', de Eduardo Braun Costa (Argentina); 'Theo', de Mónica Palazzo y Jo Galvv (Brasil); 'Para los Contrincantes', de Federico Luis (Chile-México); 'Marga en el DF' de Gabriela Ortega (México-República Dominicana); y 'Una Fortaleza', de Alba Gaviraghi (Chile).

En la Sección Talento Andaluz Cortometrajes se proyectarán 'Me quero Aquí', de Javier Barbero Montes (España); '¿Qué comen los dragones?', de Álvaro León (España); 'Las nuestras', de María Espejo (España); 'Las cartas sobre la mesa', de Wada Muñoz (España); 'Educación Física obligatoria', de Pablo Porcuna (España); 'La otra mitad', de María Pasadas y Elena López (España); y 'Que me alimente', de Olga Navalón y Bea Hohenleiter (España).

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Además, en la Sección Pantalla Huelva se incluyen 'Kintsugi', de Pablo Tobal Pérez (España); 'Huelva Rock', de Valeria García Martínez (España); 'Aura', de Luis Suan (España); 'El verbo To Be', María Izquierdo Vázquez (España); y 'Los reyes no son los padres', de Alberto Leal (España).