El Atlético Nacional desvela un mural en su sede deportiva en homenaje al Chapecoense

Guardar

Bogotá, 25 sep (EFE).- El Atlético Nacional desveló este viernes un mural en su sede deportiva en homenaje al Chapecoense dentro de los actos por el décimo aniversario del accidente del avión en Colombia del club brasileño, en el que murieron 71 personas el 28 de noviembre de 2016.

La imagen fue desvelada durante un homenaje que el equipo colombiano rindió a su par brasileño en la víspera de un amistoso que ambos disputarán este sábado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde se iba a disputar el partido de la final de la Copa Sudamericana entre ambos equipos hace 10 años.

PUBLICIDAD

En el mural aparece la palabra 'Hermandad' y la frase 'Por siempre', así como una imagen de futbolistas de los dos equipos abrazados de espaldas, los escudos de los dos clubes y el trofeo de la Copa Sudamericana de 2016, entregado al Chapecoense tras la tragedia.

Durante la ceremonia, en la que el Chapecoense recibió una placa conmemorativa, el club brasileño estuvo representado por su presidente, Alex Passos, y el exfutbolista Helio Neto, uno de los seis sobrevivientes del accidente.

Atlético Nacional, entre tanto, contó con la presencia de todos sus directivos y futbolistas, entre los que sobresalen el portero argentino Franco Armani y varios internacionales colombianos como el creativo James Rodríguez, el centrocampista Matheus Uribe y William Tesillo, entre otros.

PUBLICIDAD

El vuelo LaMia 2933 que transportaba al Chapecoense a Medellín despegó el 28 de noviembre de 2016 de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, con 77 personas a bordo, pero nunca llegó a su destino.

Entre jugadores, técnicos, directivos, tripulantes y periodistas murieron 71, que acompañaban al equipo a Colombia para la primera final internacional de su historia.

Desde entonces, el club brasileño y el colombiano forjaron una amistad que reivindican con frecuencia. Incluso la camiseta del Chapecoense para esta temporada es verdiblanca en homenaje al Atlético Nacional.

Por esa razón, el equipo de Chapecó, que ocupa el último lugar del Brasileirao, llegó a Medellín el jueves para participar en varios actos, el primer de los cuales fue el partido de la liga colombiana que Atlético Nacional empató 1-1 con Millonarios ayer.

PUBLICIDAD

Esta tarde, tras la visita a la sede deportiva del equipo de Medellín, la delegación brasileña viajó al municipio de La Unión, donde se accidentó el avión, para celebrar una ceremonia para recordar a las víctimas del accidente y recibir el altímetro de la aeronave accidentada.

El sábado se jugará además un amistoso entre ambos equipos en el estadio Atanasio Girardot y la visita del club brasileño culminará el domingo con la proyección del documental 'Chapecó: el último sobreviviente, nace una hermandad', que cuenta detalles inéditos de la tragedia y rinde homenajes a los fallecidos. EFE

PUBLICIDAD

(Foto)