De la Fuente: "Lo que hemos hecho hasta ahora no nos vale"

El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha asegurado que lo conseguido hasta ahora "no vale" y que no habrá "dejadez ni complacencia" en la Liga de Naciones, que inician este sábado ante Inglaterra en Wembley, además de señalar que "jugar cuatro partidos en 10 días no es lo más adecuado".
"Relajación te garantizo que no habrá. Conozco a estos futbolistas, sé que quieren seguir ganando, seguir haciendo historia, que queremos seguir creciendo, porque es la única manera de cumplir objetivos. El ánimo de mejora tiene que ser siempre constante, y este equipo lo tiene. Pretendemos estar a la altura. Lo que hemos hecho hasta ahora no nos vale, necesitamos rendir todavía mejor. La mejor noticia es que este equipo tiene un margen de mejora todavía muy grande, no han tocado techo y nuestra capacidad de rendimiento puede ser mejor", declaró en rueda de prensa.
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En este sentido, garantizó que no habrá "dejadez" en sus futbolistas. "Sé de la madera que están hechos estos futbolistas. No nos conformamos con lo que hemos hecho hasta ahora, te lo garantizo. Ya terminó una historia, ahora empieza otra. Otra en la que tenemos muchísima ilusión. Queremos seguir haciendo cosas importantes, seguir haciendo registros tan históricos como los que se están consiguiendo", manifestó.
"El partido de mañana es contra Inglaterra, la tercera en el ranking FIFA, con grandísimos jugadores... Mañana puede pasar de todo, pero no será por comodidad, por dejadez, por complacencia, para nada. Tenemos muchas ganas de seguir creciendo y mucha hambre todavía de seguir compitiendo. Lo mejor está por llegar porque tengo fe ciega en este equipo, fe ciega en el hambre y la ambición de estos jugadores", añadió.
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Sobre el hecho de jugar en Wembley, el técnico riojano afirmó que es "el mejor escenario" y el que ofrece "más motivación". "Hay poco que decirles mañana a los jugadores. Un rival como Inglaterra, casi nada. Me parece un campo excepcional, un escenario precioso, y seguro que mañana el ambiente va a estar a la altura de lo que significa un Inglaterra-España. Estamos contentos por lo que significa, estrenar nuestra segunda estrella contra un rival como Inglaterra", indicó.
Además, explicó que este sábado alineará a "los más adecuados para enfrentar este partido". "Cada partido es diferente, y mañana intentaremos acertar con la alineación; durante el partido seguro que habrá que hacer cambios, pero intentaremos acertar con la alineación inicial. Nada tiene que ver con el rendimiento que hemos ofrecido hasta ahora, ahora estamos en otra fase y los jugadores también. Hay algunos que están en mejores o peores condiciones de hace dos meses. Plantearemos el partido con los jugadores que creamos que mejor lo van a iniciar", apuntó.
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Así, De la Fuente tampoco se mostró preocupado por el lateral derecho. "Estamos muy contentos en todas las demarcaciones. En todas las épocas se producen cambios; sentimos la baja de Marcos Llorente, pero estamos muy tranquilos con los jugadores que tenemos, ya sea Eric -Garcia-, ya sea Pedro Porro, Fresneda... Estamos contentísimos con lo que nos ofrecen las posibilidades de suplir aquella baja. El fútbol está vivo, unos se van, otros llegan. El futuro que tenemos de futbolistas jóvenes que vienen nos hace estar muy tranquilos, van a ser jugadores de mucho recorrido, mucho futuro y mucha calidad", expuso.
"JUGAR CUATRO PARTIDOS EN 10 DÍAS NO ES LO MÁS ADECUADO"
Respecto a Inglaterra, afirmó que es "una grandísima selección". "Han sido finalistas de las dos últimas Eurocopas, además de semifinalistas del Mundial, terceros del ranking FIFA... Inglaterra es una superpotencia futbolística. Nosotros queremos estar siempre a la altura de lo que se espera de un partido tan importante. Mañana va a ser un partido totalmente diferente de lo que hemos jugado hasta ahora y un partido ante un rival muy difícil. Se puede ganar y perder, incluso siendo mejor puedes perder, pero nosotros ahora estamos en un momento de seguridad, de buen rendimiento, de confianza. Pero cualquier rival te puede ganar, y más un rival como Inglaterra", explicó.
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Por otra parte, De la Fuente se quejó del apretado calendario futbolístico. "En 10 días jugamos cuatro partidos. Es una exigencia muy alta, con viajes, etc. Hay que hacerlo, aceptamos y jugamos felizmente, pero entendemos que no es lo más adecuado jugar cuatro partidos en 10 días", subrayó.
En otro orden de cosas, reconoció que después de ganar la Eurocopa "el reconocimiento popular era importante", pero que tras la conquista del Mundial "es otro calibre, otra dimensión". "Ahora la gente me reconoce muchísimo más en todos los lugares, no solo en España. La gente cuando nos ve vienen a darnos las gracias por lo que les hemos hecho vivir, por lo que han disfrutado. Eso es lo más bonito. Ver la felicidad en la gente me provoca más felicidad a mí. Es un orgullo que la gente venga a reconocerte así", confesó.
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Por último, De la Fuente habló del modelo de la selección. "Nosotros somos fieles a una idea, a un modelo que se lleva trabajando en España desde hace muchos años. Si es verdad que ningún modelo se puede desarrollar si no hay una base sólida. Nosotros llevamos ya mucho tiempo trabajando de una manera, con una evolución, manteniendo nuestra idea, nuestra filosofía. De ahí hemos crecido y seguimos creciendo. Es un trabajo que llevamos haciendo durante muchos años, fidelizando a los futbolistas, en todas las categorías jugamos parecido. Hemos fortalecido el desarrollo futbolístico de la selección española y seguimos apostando por esa forma de trabajar", finalizó.