Cuba agradece a la ONU las denuncias sobre el "duro impacto" del embargo de EE.UU.

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Naciones Unidas/La Habana, 25 sep (EFE).- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, agradeció este viernes al alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, por la "labor de su oficina" en la denuncia sobre el "duro impacto en la población cubana del recrudecimiento" del embargo de EE.UU.

"Sostuve encuentro con Volker Türk, a quien agradecí por la oportunidad de intercambiar sobre la realidad de Cuba y el contexto internacional actual", afirmó el ministro de Exteriores de la isla en redes sociales.

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Rodríguez, quien se encuentra esta semana en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, señaló que en el encuentro con Türk reafirmó "el compromiso" del Gobierno del país caribeño de "continuar garantizando el ejercicio de todos los derechos humanos por todos los cubanos".

En agosto pasado, expertos de la ONU en DD.HH. instaron a la comunidad internacional a actuar con rapidez para evitar que Cuba se convierta en una "Gaza silenciosa" como consecuencia de las sanciones estadounidenses.

Según los relatores de Naciones Unidas, el bloqueo petrolero y otras medidas impuestas por Washington han agravado la situación económica, provocado una grave escasez y frecuentes apagones en todo el país.

"Las consecuencias humanitarias ya se están convirtiendo en una crisis en toda regla, que amenaza los derechos a la salud, a la vida, a la alimentación y al desarrollo", afirmaron.

La crisis energética en Cuba, que comenzó a mediados de 2024, se ha agravado en los últimos meses por el bloqueo de crudo de EE.UU. impuesto desde enero, y las sanciones reforzadas desde mayo que ahuyentan a empresas extranjeras.

En la isla, la basura se acumula en las calles sin equipos de recogida, los hospitales apenas ofrecen algunos servicios mínimos y se han disparado los precios de manera generalizada, especialmente de los alimentos y los medicamentos en los mercados informales. EFE

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