Bruselas, lista para defender ante la Justicia la multa a X tras el apoyo de EEUU a Musk

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Bruselas, 25 sep (EFE).- La Comisión Europea afirmó este viernes que está "preparada" para defender ante la Justicia europea la multa de 120 millones de euros que impuso a la red social X por incumplir las normas europeas, después de que Estados Unidos haya pedido personarse en el caso para pedir, al igual que Elon Musk, que se anule la sanción.

"Por nuestra parte, tenemos un caso muy sólido y la Comisión está absolutamente preparada para defender su posición en el Tribunal (General de la UE)", aseguró en una rueda de prensa el portavoz comunitario Thomas Regnier.

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Regnier insistió en que se trata de un caso "objetivo, factual y sólido" de incumplimiento de la ley de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés) por parte de la red social, que derivó en una multa de 120 millones de euros que fue anunciada por Bruselas en diciembre del pasado año y después recurrida por la plataforma de Musk.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció en un comunicado que ha presentado una solicitud para intervenir ante el Tribunal General de la UE, el organismo de primera instancia, en el caso que enfrenta a la institución comunitaria con la red social X a cuenta de dicha multa.

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El fiscal general adjunto de la División Civil del Departamento de Justicia, Brett A. Shumate, acusó a la Comisión Europea de "intentar de forma inapropiada ampliar su autoridad reguladora para alcanzar a empresas estadounidenses que no están presentes ni operan dentro de su jurisdicción".

"No toleraremos que la Comisión Europea incurra en una extralimitación reguladora en su intento de controlar a los motores estadounidenses de la innovación y el crecimiento económico", añadió.

El Departamento de Justicia de EE.UU. explicó que alberga "importantes preocupaciones" sobre el enfoque de Bruselas para determinar qué plataformas son proveedoras de servicios digitales y sobre si este enfoque "es coherente con los principios y límites establecidos en materia de alcance apropiado de la jurisdicción extraterritorial".

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Del mismo modo, cuestiona que el Ejecutivo comunitario ampliase el "escrutinio jurídico al propio Musk como persona física" y también "implicase a entidades corporativas estadounidenses totalmente distintas y ajenas, propiedad de éste, pese a que dichas entidades no guardan relación alguna con los servicios digitales en cuestión".

De esta forma, Washington pide intervenir a favor de Elon Musk en un caso que fue la primera decisión contra una plataforma por incumplir las obligaciones de transparencia que impone la ley de servicios digitales de la UE.

Las infracciones detectadas por Bruselas fueron el “diseño engañoso” de su marca de verificación azul, la falta de transparencia de su repositorio publicitario y la falta de acceso a los datos públicos para los investigadores.

En consecuencia, impuso una multa de 45 millones de euros por la infracción a causa de la marca de verificación azul, de 35 millones por el repositorio de anuncios y de 40 millones en relación con el acceso a los datos por parte de los investigadores. EFE

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