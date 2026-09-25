Agenda informativa multisoporte América para el viernes 25 de septiembre de 2026

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ESTADOS UNIDOS

- El presidente de China, Xi Jinping, pone fin a su viaje a Washington con una visita junto a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a los Archivos Nacionales de Estados Unidos, que custodian la Constitución y la Declaración de Independencia del país. (foto) (video)

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- El Consejo de Seguridad de la ONU aborda, en el marco de la Asamblea General, la situación mundial de los refugiados, con millones de personas desplazadas por guerras y conflictos. (foto) (video)

- El Tribunal Supremo permitió que la Administración del presidente Donald Trump pueda aplicar un sistema de recopilación de datos de ciudadanía para encontrar votantes no ciudadanos en las próximas elecciones legislativas.

- Líderes de los demócratas en el Congreso estadounidense viajan a Miami para hacer una campaña entre los hispanos mientras perciben, de acuerdo a nuevas encuestas, una creciente oportunidad para recuperar el voto latino en Florida, ahora un bastión republicano. (foto) (video)

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- La cantante estadounidense Taylor Swift lanza un nuevo sencillo titulado 'Patient Zero'. (video)

- Arranca la 64 edición del Festival de Cine de Nueva York, con los estrenos destacados de la nueva película de Pedro Pascal, 'Behemoth!', y el documental '14th', de Ava Duvernay, sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.

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- El cine de terror deja las salas y se instala en el Museo de la Academia de Hollywood con 'The Horror Show', una exhibición inmersiva que recorre más de cien años de historia y explora las razones detrás de la fascinación por este género. (foto) (video)

- Wall Street cierra una semana de pérdidas, lastrado por el repunte del petróleo y de los rendimientos de la deuda estadounidense, que han reavivado el temor a nuevas subidas de tipos de la Reserva Federal y presionado al sector tecnológico.

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VENEZUELA

- Culmina la segunda ronda del diálogo entre el chavismo y la oposición tras abordar en mesas técnicas la libertad de expresión, el derecho a la información y reunirse con distintos sectores de la sociedad en el marco del plan de transición que impulsa Estados Unidos. (foto) (video)

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COLOMBIA

- El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ofrece unas declaraciones a los medios desde Santa Marta, la ciudad turística sobre la que un grupo paramilitar desató la violencia a raíz de la muerte de uno de sus cabecillas en una operación de la Fuerza Pública. (foto) (video)

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- La Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo) presenta al país invitado para su edición de 2027.

- Las autoridades colombianas extinguen el incendió forestal que afectó durante seis días el turístico municipio de Villa de Leyva y consumió unas 1.500 hectáreas de bosque y vegetación, incluida parte del santuario de fauna y flora Iguaque.

- El nuevo presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, presenta el plan para el "renacimiento" de la compañía.

BRASIL

- A pocos días de las elecciones en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se enfrenta al rechazo consolidado del electorado evangélico, sector que representa cerca del 27 % del padrón y se ha mostrado resistente a los acercamientos y guiños del candidato a la reelección. (foto) (video)

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- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne con grandes empresarios en São Paulo, a nueve días de las elecciones del 4 de octubre.

- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anuncia restricciones a las apuestas deportivas en internet entre un conjunto de "medidas de protección a las familias y a la economía popular" y en el marco de su campaña para las elecciones presidenciales del 4 de octubre. (foto)

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CUBA

- La productora cubana i4films trabaja con la española Cinescalas y TVZero de Brasil en el rodaje de ´Hotel Nacional', un drama ambientado en La Habana y protagonizado por Thiago Lacerda y Jorge Perugorría que refleja los retos de hacer cine en Cuba en medio de la escasez y la severa crisis energética. (foto)

URUGUAY

- Bajo la consigna 'Vivir con dignidad, existir con orgullo', se lleva a cabo en Montevideo la marcha por la diversidad de los colectivos LGTBI de Uruguay. (foto) (video)

MÉXICO

- El director mexicano Alejandro Iñárritu celebra en Ciudad de México el estreno de ‘Digger’, el próximo 1 de octubre, junto al actor Tom Cruise, quien encarna el papel protagonista de la historia en la que un magnate estadounidense con el poder de provocar un desastre ecológico. (foto) (video)

- El ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de la República de Corea celebran la K-EXPO México 2026, donde presentan programas de inversiones en México.

- Conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (foto)(video)

- El Instituto Nacional de Estadística de México da a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de agosto.

- La caravana de migrantes hondureños que salió el pasado 21 de septiembre desde San Pedro Sula, Honduras llegó a territorio mexicano donde se dirige a Tapachula en búsqueda de seguir su camino hacia Estados Unidos. (foto)(video)

- El director mexicano de animación Miguel Ángel Uriegas estrena su cinta ‘Un reino para todos nosotros’, un filme realizado en colaboración con ACNUR que intenta acercar la situación migratoria de los refugiados a los niños. (foto)

REPÚBLICA DOMINICANA

- Celebración de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2026).

COSTA RICA

- El Proyecto Migrantes Desaparecidos, de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), presenta un análisis acerca de los llamados "naufragios invisibles" con personas migrantes en el Caribe, incluidos africanos que se desviaron de la ruta de África occidental atlántica.

GUATEMALA

- El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala presenta un informe sobre los resultados del plan de persecución penal alcanzados en los primeros cuatro meses de gestión del fiscal general, Gabriel García Luna, al frente del ente investigador. (foto) (video)

- El canciller guatemalteco, Carlos Martínez Alvarado, brindará un discurso como parte de su intervención en el período de sesiones 81 de la Organización de Naciones Unidas, en nombre del presidente del país centroamericano, Bernardo Arévalo de León. (foto) (video)

ARGENTINA

- El instituto Nacional de Estadística y Censo de Argentina difunde el dato de turismo de agosto.

ECUADOR

- En lo profundo de la selva amazónica de Ecuador, la comunidad indígena de Sharamentsa -de escasos cien habitantes- busca situar al país a la vanguardia de la conservación tecnológica intercultural, como operadora del primer observatorio amazónico de biodiversidad. (foto) (video)

DEPORTES

Argentina.- Continúan los Juegos Suramericanos 2026, que se celebran en la provincia argentina de Santa Fe. (foto)

Uruguay.- Previa de la octava jornada del Torneo Clausura uruguayo, que se juega entre el sábado 26 y el lunes 28 de septiembre.

Honduras.- La selección de Honduras, que dirige el español José Francisco Molina, se enfrentará a la de Surinam en partido de fase de grupos de la Concacaf (Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol). (foto)

El Salvador.- La Selección de El Salvador se mide, en el Estadio Nacional Jorge 'Mágico' González, a su similar de Martinica en la jornada uno de la fase de grupos de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf. (foto)

Guatemala.- Comentario del partido entre las selecciones de fútbol de Jamaica y Guatemala, correspondiente a la primera jornada de la Liga de Naciones de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), disputado en Kingston (Jamaica). (foto).

Panamá.- La selección de Panamá se enfrentará a India en el primero de los tres partidos amistosos que disputará durante su gira de preparación por Asia, que también contempla encuentros ante Nueva Zelanda, Japón y Ecuador.(foto). EFE

mesaamerica@efe.com

ma/lnm