Viernes 25 de septiembre de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 24 sep (EFE).-

París.- El papa León XIV inicia su viaje a Francia con una reunión con el presidente Emmanuel Macron y, posteriormente, pronunciará su primer discurso con representantes de las instituciones, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

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París.- El papa visita la sede de la UNESCO, donde está previsto un discurso sobre la oportunidades y los peligros de la inteligencia artificial, uno de los pilares de su pontificado y tema de su primera encíclica.

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París.- Las campanas de las iglesias de toda Francia repicarán durante siete minutos este viernes a las 10:00 para marcar la llegada del papa León XIV al país, en un gesto destinado a involucrar a los fieles en el inicio de su visita, y que EFE seguirá desde la Basílica de Sacre-Coeur, desde cuya colina se divisa París.

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París.- El papa León XIV recorre en su papamóvil 2,5 kilómetros por el centro de París, entre el bulevar de Montparnasse y la plaza de Saint-Michel.

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París.- El papa León XIV encabeza la Celebración de las Vísperas en la Catedral de Notre-Dame.

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París.- El papa León XIV celebra una vigilia de oración en el Estadio de Saint-Denis con 80.000 jóvenes.

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Samui (Tailandia) - El Tribunal Provincial de Samui (sur de Tailandia) celebra una vista para comunicar el fallo de las apelaciones del caso Daniel Sancho, español condenado a cadena perpetua en el país asiático por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta.(Vídeo)(Foto)

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Caracas.- Culmina la segunda ronda del diálogo entre el chavismo y la oposición tras abordar en mesas técnicas la libertad de expresión, el derecho a la información y reunirse con distintos sectores de la sociedad en el marco del plan de transición que impulsa Estados Unidos.

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Brasilia.- A pocos días de las elecciones en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se enfrenta al rechazo consolidado del electorado evangélico, sector que representa cerca del 27 % del padrón y se ha mostrado resistente a los acercamientos y guiños del candidato a la reelección.

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Santa Marta (Colombia).- El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ofrece unas declaraciones a los medios desde Santa Marta, la ciudad turística sobre la que un grupo paramilitar desató la violencia a raíz de la muerte de uno de sus cabecillas en una operación de la Fuerza Pública.

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Miami.- Demócratas hacen campaña por el voto latino en Florida tras nuevas encuestas.

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Rabat.- Apenas dos días después de las elecciones que han dado el triunfo al PAM, el partido más próximo al Palacio real, el Frente marroquí de Apoyo a Palestina convoca movilizaciones en Rabat contra el reciente acuerdo alcanzado entre Marruecos e Israel para escalar el nivel de sus relaciones diplomáticas.

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Ciudad de Guatemala.- El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala presenta este viernes un informe sobre los resultados del plan de persecución penal alcanzados en los primeros cuatro meses de gestión del fiscal general, Gabriel García Luna, al frente del ente investigador.

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Tiro (Líbano).- La artillería israelí no apaga el bullicio de los niños en el patio de una escuela cercana a la zona ocupada en el sur de Líbano, en un centro que arranca el curso con los cristales rotos, sin agua corriente, y donde carteles de la vuelta al colegio se mezclan con instrucciones sobre qué hacer cuando aparecen municiones sin detonar.

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Montevideo.- Bajo la consigna 'Vivir con dignidad, existir con orgullo', se lleva a cabo en Montevideo la marcha por la diversidad de los colectivos LGTBI de Uruguay.

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Ciudad de México.- El director mexicano Alejandro Iñárritu celebra en Ciudad de México el estreno de ‘Digger’, junto al actor Tom Cruise, quien encarna al protagonista, un magnate estadounidense con el poder de provocar un desastre ecológico.

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San Sebastián (España).- En la víspera de conocerse el palmarés, la brasileña 'Las disculpas de Vicentina', de Gabriel Martins, cierra la competición de la 74 edición del Festival de San Sebastián, en una jornada en la que la sección Horizontes Latinos acaba también sus proyecciones con la paraguaya 'Narciso' y la chilena 'La perra'.

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Los Ángeles (EE.UU.).- La cantante estadounidense Taylor Swift lanza un nuevo sencillo titulado 'Patient Zero'.

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Roma.- El movimiento Slow Food celebra sus 40 años en Italia en la decimosexta edición de Terra Madre Salone del Gusto, un gran evento internacional en Turín dedicado a las políticas alimentarias que reúne a más de 1.500 delegados de 120 países.

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Roma.- La selección italiana de fútbol se estrena en el Estadio Olímpico de Roma en la Liga de Naciones contra Bélgica, después de la crisis tras no clasificar al Mundial por tercera vez consecutiva y con el regreso de Roberto Mancini al banquillo de la “Azzurra”.

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lgs/EFETV

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