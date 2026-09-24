Macron descarta adelantar las legislativas y pide responsabilidad ante las presidenciales

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París, 24 sep (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, descartó este jueves un adelanto de las legislativas a ocho meses del final de su mandato, al tiempo que pidió responsabilidad a los candidatos al Elíseo, al que él ya no podrá optar para un tercer mandato.

Según dijo en una entrevista a las televisiones France 2 y TF1, disolver las cámaras "no sería bueno para el país" frente a la situación crítica que vive Francia "con la guerra, los problemas de poder adquisitivo, un presupuesto que hay que aprobar y la inestabilidad política".

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Además, si las disolviera impediría que el nuevo presidente, que será elegido la próxima primavera, pueda hacerlo durante un año, lo que dificultaría su acción de gobierno.

Macron lamentó no haber podido constituir durante estos años una mayoría parlamentaria estable que le habría permitido afrontar reformas profundas que otros países vecinos sí han emprendido, lo que les permite, dijo, estar mejor armados frente a los desafíos actuales.

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A los candidatos a la presidencia les pidió responsabilidad: "No pueden negar la realidad".

Aseguró que, por el momento, no tiene previsto dar consignas de voto, pero no descartó hacerlo "en la recta final" de la campaña.

Macron también pidió a las fuerzas políticas flexibilidad para adoptar el presupuesto que presentará en octubre el Ejecutivo, que incluirá "recortes equilibrados" entre las diferentes administraciones, pero que no será "de austeridad". EFE