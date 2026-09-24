Tejer, el salvavidas que guarda la memoria de dos pueblos indígenas de Panamá y Colombia

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Ciudad de Panamá, 24 sep (EFE).- El tejer en manos de las mujeres indígenas arhuaco (Colombia) y emberá (Panamá) es el salvavidas para mantener viva la historia de esos dos pueblos originarios latinoamericanos, amenazados por la violencia armada, la modernidad y la progresiva pérdida de sus lenguas nativas.

Esa es la conclusión a la que llegaron Judith Torres, artesana del pueblo colombiano Arhuaco, y Omayra Casama, hacedora de la etnia panameña Emberá, durante un intercambio cultural organizado en la capital panameña por el Centro Cultural de España en Panamá y la Embajada de Colombia.

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"El tejido es parte de nuestra cultura, nuestra identidad. El tejer mochilas y tutusoma (sombrero tradicional del hombre arhuaco) es nuestra identidad por la que hemos permanecido durante miles de años con nuestra forma de vestir, pensar y preservar nuestra cultura", comentó a EFE la colombiana Torres.

Los arhuacos, asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte de Colombia, mantienen una estrecha conexión con la naturaleza y la espiritualidad. Sin embargo, su territorio ha sido duramente afectado por el conflicto armado mediante asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados y confinamientos.

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Para este pueblo, las mochilas -confeccionadas en algodón, lana de alpaca o fique (fibra natural)- son un accesorio identitario en las que plasman figuras geométricas con significados ancestrales.

"Los diseños son netamente de mi pueblo Arhuaco. Pero no elegimos, sino que cada mujer lo tenemos grabado en nuestra mente (...) Por ejemplo, eliges colocar el pensamiento de hombre o mujer, o los caminos ancestrales o de caballo. Pero todos los diseños tienen un significado profundo", detalló Torres.

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Durante el encuentro en Ciudad de Panamá, la artesana colombiana hizo una demostración de las diferentes maneras y utensilios para tejer las "mochilas" bajo la presencia de la emberá Casama y un grupo de mujeres guna, una etnia de Panamá ubicada en el Caribe que se caracteriza por confeccionar "molas" (conjunto de telas de colores que conforman diseños típicos de su cultura y cosmovisión para añadirlo a su vestimenta).

Mientras que por su parte, Casama defendió el arte de tejer como una herramienta para el empoderamiento económico de su comunidad y preservar la memoria colectiva de los Emberá, una de las siete etnias indígenas de Panamá amenazadas por la pérdida del idioma propio, las tasas de pobreza y la deforestación.

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"Me siento guardiana de esos conocimientos, pues nos toca a nosotros darle continuidad a esta grande historia y en el presente son herramientas que nos han permitido construir esa política pública desde la pertinencia propia de las mujeres", relató a EFE Casama.

Ambas artesanas coinciden, además, en el papel fundamental de las mujeres al tejer en conjunto mientras dialogan, como el eje vertical para preservar su cultura, historia e identidad ancestral a través de las generaciones venideras. Como resultado, nacen las cestas, bolsos y ropas que caracterizan a sus pueblos. EFE

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