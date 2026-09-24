Agencias

Rutte ve "muy improbable" que Rusia invada territorio de OTAN pero pide no ser ingenuos

Guardar

Nueva York/Bruselas, 24 sep (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, consideró este jueves "muy improbable" que Rusia inicie una invasión a gran escala de un país de la Alianza, pero pidió no ser "ingenuos" ante sus preparativos militares.

"Hoy hemos visto, por ejemplo, cómo los servicios de inteligencia daneses han afirmado que es muy improbable que Rusia lleve a cabo una invasión a gran escala del territorio de la OTAN, y más les vale que no lo hagan, porque saben que estamos preparados y que no saldrían victoriosos. Creo que los servicios de inteligencia daneses tienen razón en eso. Es muy improbable", indicó Rutte durante un coloquio en el Memorial y Museo del 11S. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una docena de detenidos tras una protesta anticorrupción ante el Parlamento de Albania

Infobae

Reino Unido sitúa en 781 los migrantes registrados en un día tras cruzar el Canal, una cifra récord

Reino Unido sitúa en 781 los migrantes registrados en un día tras cruzar el Canal, una cifra récord

Irán advierte de que podría ampliar al océano Índico el alcance de la guerra en caso de ataques de EEUU e Israel

Irán advierte de que podría ampliar al océano Índico el alcance de la guerra en caso de ataques de EEUU e Israel

Bruselas insistirá en el G20 en el fin de la guerra en Ucrania, asista Putin o no

Infobae

El PIB por habitante en Gaza cae a 0,58 dólares diarios por la devastación económica

Infobae