Rutte ve "muy improbable" que Rusia invada territorio de OTAN pero pide no ser ingenuos

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Nueva York/Bruselas, 24 sep (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, consideró este jueves "muy improbable" que Rusia inicie una invasión a gran escala de un país de la Alianza, pero pidió no ser "ingenuos" ante sus preparativos militares.

"Hoy hemos visto, por ejemplo, cómo los servicios de inteligencia daneses han afirmado que es muy improbable que Rusia lleve a cabo una invasión a gran escala del territorio de la OTAN, y más les vale que no lo hagan, porque saben que estamos preparados y que no saldrían victoriosos. Creo que los servicios de inteligencia daneses tienen razón en eso. Es muy improbable", indicó Rutte durante un coloquio en el Memorial y Museo del 11S. EFE

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