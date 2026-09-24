Rabat reitera a Albares su "plena colaboración" para que los migrantes en Ceuta regresen lo antes posible

14/07/2025 El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo de Marruecos, Naser Bourita. POLITICA MINISTERIO EXTERIORES

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El ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, ha reiterado ese jueves a su homólogo español, José Manuel Albares, la voluntad de Marruecos de colaborar con España en el retorno "lo antes posible" de los miles de migrantes que entraron en Ceuta a finales de julio y aún permanecen en la ciudad autónoma.

Fuentes del Ministerio de Exteriores español han informado de que Albares se ha reunido con Burita en los márgenes de la Asamblea de Naciones Unidas, y "han abordado la devolución de los migrantes irregulares que permanecen en Ceuta desde el 30 de julio y que no tengan derecho a protección internacional".

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Según estas fuentes, Burita ha reiterado la "plena colaboración" de Marruecos "con el fin de que regresen lo antes posible", en línea con lo que ha venido manifestando Rabat desde que se produjeron los hechos y tal y como expresó en su comunicado del pasado 10 de septiembre.

Entonces, el Ministerio de Exteriores marroquí cuestionó por qué no se había devuelto ya a quienes entraron ilegalmente el 30 y 31 de julio pese a que Rabat se había "comprometido oficialmente a readmitirlos" y criticó que se mantuviera a los menores no acompañados alejados de sus familias.

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Por otra parte, Albares ha reiterado en su encuentro en Nueva York con Burita que España "quiere mantener una buena relación con Marruecos basada en el respeto a la soberanía, a la integridad territorial y a los principios de la declaración conjunta de 2022", han precisado las fuentes.

El ministro ha trasladado pues el mensaje que ha venido repitiendo a raíz de las reivindicaciones sobre la soberanía de Ceuta y Melilla formuladas por dos ministros marroquíes y se ha remitido a la 'hoja de ruta' que marcó el inicio de una nueva etapa en la relación tras la crisis por la acogida del líder del Polisario, Brahim Ghali, en España.

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Esta misma semana, ya en Nueva York, donde ha coincidido con Burita en varios foros antes de su encuentro formal de este jueves, Albares ya dejó claro que España no dialogará con Rabat. "España no habla ni con Marruecos ni con nadie de su integridad territorial que por supuesto incluye a Ceuta y Melilla", recalcó en una entrevista.