Protestan en Nueva York contra Netanyahu en la Asamblea General: "La ONU me da vergüenza"

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Naciones Unidas, 24 sep (EFE).- Decenas de personas salieron este jueves a las calles de Nueva York para protestar contra la asistencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a la Asamblea General de la ONU, y expresar su descontento con el organismo por permitirle participar.

"Me siento profundamente avergonzada de la ONU, a la que antes admiraba, por lo que se ha convertido. Está permitiendo que venga a hablar este criminal de guerra que ha matado a cientos de miles de personas", expresó a EFE Meg, una neoyorquina residente en Queens, durante la manifestación.

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"Contra Netanyahu pesa una orden de detención, me parece ridículo que se le dé la bienvenida aquí. Nuestro Gobierno y los organismos internacionales le permiten venir, pero esto no es lo que quiere la gente", aseguró.

Elle, también residente de la Gran Manzana, coincidió con Meg y afirmó sentirse "decepcionada" por que la ONU haya recibido a Netanyahu durante la Semana de Alto Nivel.

"Creo que deberían haberlo detenido, una organización como esta debería apoyar a la Corte Penal Internacional, que emitió contra él una orden de detención", opinó.

A la protesta, que tuvo lugar en una de las calles aledañas a la ONU, acudieron unas 30 personas, con pancartas en las que pedían una "Palestina libre" y comparaban a Netanyahu con el diablo.

La mayoría de los asistentes escondía su rostro bajo mascarillas quirúrgicas y 'kufiyas' (un pañuelo tradicional de Oriente Medio), pero uno de ellos ocultaba su identidad bajo un disfraz de Satán, sujetando un cartel en el que se leía "Satán ama a 'Bibi'" (el apodo de Netanyahu).

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Cerca, colgaba de un semáforo una máscara de cerdo, en cuya frente se había escrito 'Bibi', con una cuerda atada al cuello.

Aunque la jornada transcurrió de manera pacífica, algunas personas proisraelíes, sujetando pancartas con el mensaje "Netanyahu es bienvenido a Nueva York", se enfrentaron a los manifestantes.

En uno de estos encuentros, los proisraelíes cargaron contra varios judíos ortodoxos que se manifestaban en favor de Gaza, asegurando que "les debería dar vergüenza" apoyar a Palestina.

"Israel está asesinando y oprimiendo al pueblo de Gaza en nuestro en nombre, en el nombre de mi santa religión. Mis abuelos murieron en Auschwitz, nosotros hemos vivido y muerto para servir a Dios y estamos orgullosos de ello, no de robar ni de matar", declaró a EFE el rabino Yisroel Dovid Weiss.

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"No somos el Estado de Israel. El sionismo y el Estado de Israel son un movimiento político nacionalista que tiene unos 140 años, y el país tiene 78. Nuestra religión tiene 3.000 años", aseveró el rabino.

Muchos de los manifestantes denunciaban hoy el apoyo de Estados Unidos a Israel: "Estoy aquí porque el dinero de mis impuestos ha servido para matar bebés. Estoy aquí por todas las mujeres, niños y padres asesinados por Israel con nuestras armas", denunció a EFE Jeff.

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Su amigo Sam, con el que acudió a la protesta, exigió por su parte la detención de Netanyahu, así como "la libertad de Palestina, el fin de los bombardeos sobre el Líbano, la matanza de personas en Siria, la ocupación de los Altos del Golán y el fin de la agresión contra Irán".

"Por la libertad de todos los pueblos del mundo, desde el Congo hasta Sudán y Palestina", manifestó, mientras a su espalda, una gran bandera palestina ondeaba con la brisa del viento.

Al margen, la policía neoyorquina detuvo a decenas de manifestantes, entre ellos las actrices Hannah Einbinder y Susan Sarandon, en otra protesta organizada por la organización Jewish Voice for Peace, una de las concentraciones convocadas hoy en favor de Palestina y contra la participación de Netanyahu en la ONU.

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Esta tarde tendrá lugar otra manifestación, convocada por Palestinian Youth Movement, que partirá desde Bryant Park, en el centro de Manhattan.

Alicia Sánchez Gómez