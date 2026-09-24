Venezuela e Italia revisan su agenda bilateral en una reunión en Nueva York

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Caracas, 24 sep (EFE).- El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, y su par italiano, Antonio Tajani, se reunieron este jueves en Nueva York, al margen de la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas, para revisar la agenda entre ambos países, que relanzaron sus relaciones en abril pasado tras la liberación de ciudadanos italianos que estaban detenidos en el país caribeño.

"Sostuvimos un cordial encuentro con el Ministro Antonio Tajani, con quien abordamos nuestra agenda bilateral", dijo Plasencia en un mensaje en X.

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El titular de Exteriores venezolano reiteró el agradecimiento a Italia por el apoyo brindado luego del doble terremoto del pasado 24 de junio, que deja al menos 6.509 muertos.

Un día después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela, Tajani anunció que pediría a la Unión Europea que active el mecanismo de Protección Civil para "coordinar y financiar" intervenciones de emergencia en el país suramericano.

El pasado enero y tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Caracas anunció que acordó con Roma elevar sus misiones diplomáticas al rango de embajadores, ya que desde 2019 el máximo representante del país europeo en Venezuela fue un encargado de negocios.

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Desde entonces, representantes de ambos países han sostenido reuniones para estrechar sus vínculos.

En abril, de hecho, Venezuela no solo liberó a ciudadanos italianos detenidos -sin precisar cuántos-, sino que también autorizó a su estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) a firmar un convenio "auspicioso" con la italiana ENI para incrementar la producción de crudo y gas.

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Plasencia además reiteró este jueves que "Venezuela aspira a un acompañamiento constructivo de la comunidad internacional, basado en el respeto a la soberanía, la autodeterminación y el diálogo entre los Estados". EFE