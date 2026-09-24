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JAECOO 5: diseño, tecnología y seguridad como diferenciales en el segmento SUV compacto

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 24 de septiembre de 2026

· Compradores identifican apariencia, precio, equipamiento tecnológico, diseño interior y seguridad como factores clave en la decisión de compra de JAECOO 5

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- En el segmento SUV compacto, los usuarios ya no evalúan únicamente tamaño, precio o desempeño. La decisión de compra se ha vuelto más integral y considera factores como diseño exterior, experiencia interior, tecnología útil, seguridad, conectividad y practicidad para la vida diaria.

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JAECOO 5 fortalece la propuesta con una SUV que responde a los atributos que hoy pesan en la elección de los consumidores: presencia visual, equipamiento tecnológico, cabina funcional y asistencias de manejo.

De acuerdo con un estudio interno realizado entre compradores de JAECOO 5 ICE, los principales motivos de compra fueron:· Apariencia: 59.09%

· Precio: 40.91%

· Alta tecnología y diseño interior: 31.82%

· Seguridad: 22.73%

· Espacio: 21.21%

Tecnología que sí influye en la decisión

Los resultados muestran que el equipamiento tecnológico también tiene un papel central en la percepción de valor, pues responden a escenarios concretos de manejo y ayudan a los usuarios a moverse con mayor confianza. Entre las menciones de los atributos destacaron:· 19 sistemas ADAS: 53.03%

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· Cámara 540°: 42.42%

· Pantalla de 13.2 pulgadas: 19.70%

· Compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto: 16.67%

· Aire acondicionado automático de doble zona: 15.15%

· Asientos con ajuste eléctrico: 13.64%

Diseño exterior e interior como parte del valor

JAECOO 5 combina una propuesta visual de inspiración outdoor con una cabina orientada a la tecnología y la comodidad. Dentro de los atributos destacados por los compradores también aparecen el quemacocos panorámico y la configuración 1.5T + CVT, ambos con 24.24% de menciones, lo que refuerza la importancia de combinar experiencia de manejo, confort y percepción de valor.

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Pero más allá del diseño, JAECOO 5 integra soluciones para quienes buscan una SUV compacta con capacidad de adaptación. Su enfoque considera seguridad, espacio, tecnología y practicidad, atributos que los usuarios relacionan con un vehículo capaz de responder a más de un momento del día.

Para OMODA & JAECOO, estos hallazgos refuerzan la importancia de comunicar el valor de JAECOO 5 desde lo que el usuario realmente percibe y utiliza: diseño que atrae, tecnología que acompaña, seguridad que genera confianza y una cabina pensada para la movilidad cotidiana.

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Sitios:www.chirey.mx www.omoda.mx www.jaecoo.mx

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

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CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA & JAECOO

OMODA & JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA & JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

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FUENTE OMODA & JAECOO MEXICO