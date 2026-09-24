México y Corea del Sur suscriben 17 acuerdos y una nueva hoja de ruta económica hacia 2030

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Ciudad de México, 24 sep (EFE).- México y Corea del Sur acordaron este jueves profundizar su relación económica, comercial y tecnológica mediante una nueva hoja de ruta hasta 2030 y la firma de 17 acuerdos, tras la reunión entre la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, en Ciudad de México.

En una conferencia conjunta, Jae-myung destacó que ambos países alcanzaron acuerdos para concluir la revisión de su pacto de promoción y protección recíproca de inversiones, que fue negociada durante siete años, como parte de una estrategia para profundizar su relación económica.

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“México la décima potencia económica y centro de la cadena de suministro global es un socio estratégico de gran relevancia para Corea”, afirmó el mandatario surcoreano.

Los acuerdos abarcan cooperación económica y financiera, ciencia y tecnología, agricultura, seguridad, cultura, turismo y movilidad académica, mientras ambos gobiernos se comprometieron a impulsar el comercio y las inversiones y facilitar la incorporación de pequeñas y medianas empresas mexicanas a las cadenas de suministro de compañías surcoreanas instaladas en México.

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El anuncio ocurrió tras la reunión que tuvieron ambos mandatarios en el Palacio Nacional, donde acordaron también ampliar la cooperación en inteligencia artificial, industria aeroespacial, energía, defensa y cadenas de suministro.

Jae-myung destacó que ambos gobiernos buscarán completar “en el corto plazo” la revisión de acuerdo de promoción protección recíproca de las inversiones “en aras de facilitar el comercio”.

La visita ocurre mientras México busca diversificar sus relaciones económicas en un contexto de tensiones comerciales, internacionales y de negociaciones con Estados Unidos, su principal socio, y mientras impulsa el llamado Plan México para atraer inversiones y aumentar la producción nacional.

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Por su parte, Sheinbaum destacó que tan solo en 2025 el comercio bilateral alcanzó los 27.000 millones de dólares, y reivindicar a Corea del Sur como uno de los cinco principales socios comerciales de México en el mundo, mientras que el país norteamericano es su principal socio en América Latina.

Recordó además que la inversión surcoreana acumulada desde 2006 suma más de 11.500 millones de dólares la cual se ha hecho a través de 2.000 empresas.

“Coincidimos con el presidente Lee en el objetivo de una mayor cooperación económica complementaria entre nuestros países que genere prosperidad compartida y beneficios para nuestros pueblos”, apuntó Sheinbaum.

Ambos gobiernos adoptaron además el Plan de Acción México-Corea 2026-2030 y firmaron 17 memorandos de entendimiento en áreas como cooperación económica y financiera, movilidad académica, turismo, ciencia y tecnología, propiedad intelectual, agricultura y seguridad.

Lee anunció también conversaciones para crear un esquema de crédito por 100 millones de dólares que facilite a compañías mexicanas adquirir bienes y servicios de empresas coreanas y apoye a firmas surcoreanas instaladas en México.

Sheinbaum por su parte destacó el liderazgo tecnológico surcoreano y las capacidades industriales y de posición geográfica de México que ofrecen una “oportunidad para construir nuevas alianzas que fortalezcan nuestra competitividad”.

Ambos países acordaron ampliar sus intercambios culturales y educativos, incluida la posibilidad de establecer un centro de cultura K-pop en México y un instituto de cultura mexicana en Corea del Sur. EFE

(foto)(video)