Detienen en México a El Niño, presunto jefe de plaza del Cartel del Pacífico

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Ciudad de México, 24 sep (EFE).– En un operativo coordinado de las Fuerzas Armadas fue detenido este jueves en Mexicali, Baja California (norte), un sujeto identificado como El Niño, presunto jefe de plaza del Cartel del Pacífico en Puerto Peñasco, Sonora, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

La intervención táctica se llevó a cabo por personal de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, en estrecha colaboración con miembros del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República.

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El imputado es identificado por las autoridades como un hombre de confianza dentro del brazo operativo de 'Los Rusos', facción afín al grupo delictivo 'Los Mayos', encabezado por Ismael 'El Mayo' Zambada en la región noroeste del país.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, El Niño contaba con una orden de aprehensión federal vigente por delitos contra la salud.

Las labores de inteligencia militar lo señalan como el responsable directo de coordinar el tráfico de drogas, el tráfico de armas de fuego y la violencia generada en la zona costera de Puerto Peñasco y corredores fronterizos colindantes.

Durante el despliegue de las fuerzas federales se logró también la captura de un segundo sospechoso que lo acompañaba.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y la definición de su situación jurídica.

Esta captura se produce en medio de las exigencias de Estados Unidos para frenar el flujo de sustancias ilícitas y armas de fuego en la frontera común, lo que ha llevado a las Fuerzas Armadas mexicanas a reforzar los operativos tácticos contra objetivos prioritarios del Cartel del Pacífico en los corredores del noroeste del país. EFE

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