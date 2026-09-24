Colombia suma dos oros en atletismo y presiona a Argentina por el segundo lugar

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Buenos Aires, 24 sep (EFE).- Colombia logró este jueves dos medallas de oro en atletismo y aumentó su presión sobre Argentina por el segundo puesto de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en los que Brasil se mantiene primero por amplia diferencia.

Los triunfos colombianos comenzaron por la mañana a través de Flor Ruiz, que se impuso en lanzamiento de jabalina femenino con 62,3 metros, más de 7 sobre la brasileña Jucilene Sales, segunda con 54,71, y la también brasileña Daniella Nisimura, que alcanzó los 54,69 metros.

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Poco después, Arnovis Dalmero dio otra presea dorada a Colombia en salto en longitud masculino, donde alcanzó los 7,96 metros y superó por poco al uruguayo Emiliano Lasa, que quedó en 7,83, y al paraguayo Christopher Thiessen, que llegó a 7,70.

Estas dos preseas, sumadas a las obtenidas por los taekwondistas Maicol Solis y Gloria Mosquera, elevaron a 56 la cantidad de oros cosechados por Colombia en lo que va de la competición, tan solo uno menos que los 57 de Argentina, país anfitrión, y pero lejos de las 104 obtenidas por Brasil.

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La delegación local sumó este jueves un oro en atletismo a través de Micaela Levaggi, que se impuso en los 5000 metros femeninos con un tiempo de 15:48 minutos, superando a la peruana Lizaida Valdivia y a la ecuatoriana Carmen Alder.

Argentina logró otras dos medallas doradas a través de María José Vargas, en ráquetbol femenino, y Manuel Tripano, en canotaje slalom C1 paralelo.

Otros resultados destacados de la jornada fueron los triunfos del panameño Chamar Chambers y de la chilena Valentina Barrientos en los 800 metros masculino y femenino, respectivamente.

Además, el uruguayo Valentín Soca se impuso en los 5.000 metros masculinos, derrotando a su compatriota Santiago Catrofe.

Venezuela tuvo un buen resultado en escalada deportiva, donde Sabrina Baumgarner consiguió el oro en femenino velocidad y Gustavo Pérez una medalla plateada en masculino velocidad, al perder la final ante el ecuatoriano Carlos Granja.

Los triunfos de Jesús Castro y Claudymar Garces en karate permitieron a Venezuela alcanzar las 43 medallas doradas, consolidándose así en el cuarto lugar, con cinco oros más que Chile, que se ubica quinto. EFE