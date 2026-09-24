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La UE acuerda suspender aranceles al 80% de las compras a Armenia como apoyo frente a la coerción de Rusia

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Los Veintisiete han acordado este jueves suspender durante un periodo de dos años los aranceles sobre cerca del 80% de las exportaciones procedentes de Armenia, en un gesto con el que el bloque quiere apoyar al país frente a la coerción económica que le impone Rusia por su acercamiento a la Unión Europea.

Una vez se publique la medida en el Diario Oficial de la UE (DOUE), la exención temporal suspenderá los derechos de importación sobre una amplia gama de productos, incluidos determinados productos agrícolas.

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Este régimen preferencial temporal se aplicará durante un período de dos años con el objetivo de "apoyar y reforzar" los flujos comerciales con Armenia, aunque incluye una serie de condiciones y salvaguardas para garantizar la protección del mercado comunitario si se detecta un impacto negativo en las producciones europeas.

"Ampliamos nuestro apoyo a Armenia y a su población, que han optado claramente por una senda proeuropea a pesar de las presiones extranjeras", ha indicado en un comunicado la ministra de Asuntos Exteriores y Comercio de Irlanda y presidencia de turno del Consejo, Helen McEntee.

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"La decisión de hoy ayudará a la economía armenia afectada por las restricciones comerciales y demuestra que nuestros socios siempre pueden contar con la UE", añadido, tras respaldar el Consejo (gobiernos) una medida que ya cosechó el visto bueno del Parlamento Europeo la pasada semana.

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