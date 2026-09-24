La pobreza urbana en Argentina trepa al 32,3 % en el primer semestre de 2026

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Buenos Aires, 24 sep (EFE).- La pobreza en la población urbana de Argentina se situó en el 32,3 % en el primer semestre de este año, lo que supuso una subida de 4,1 puntos porcentuales con respecto a la tasa registrada en la segunda mitad de 2025, informaron este jueves fuentes oficiales.

Según señaló el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en un informe, el índice de indigencia se situó en el primer semestre de 2026 en el 7,5 %, 1,2 puntos por encima de la tasa registrada en el semestre anterior.

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La tasa de pobreza del primer semestre de este año es la más alta desde el segundo semestre de 2024. EFE

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