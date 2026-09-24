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La naturaleza llama… y Pato® abre la puerta: llega Café Pato

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 24 de septiembre de 2026

· Con motivo del lanzamiento de su nuevo producto, Pato® inaugurará una experiencia temporal donde la lógica se invierte: aquí no compras un café para usar el baño, usas el baño y el café va por cuenta de la casa.

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CIUDAD DE MÉXICO, 24 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Pato® inaugura Café Pato, una experiencia temporal en Ciudad de México creada con motivo del lanzamiento de su nuevo Pato Odor Block, una innovación pensada para ayudar a neutralizar los malos olores en el baño y hacer que esos momentos cotidianos se vivan con mayor confianza.

Del 24 a 27 de septiembre de 2026, la marca abrirá Café Pato para invitar al público a visitar este pop - up y conocer de primera mano su nueva propuesta, a través de una experiencia que parte de una situación tan común como incómoda: entrar a un café sólo para poder usar el baño.

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En #CaféPato, la dinámica será exactamente al revés. Ahí, las personas podrán entrar, usar el baño, probar Pato Odor Block y, después, recibir un café de cortesía. Porque si normalmente el café es el precio que pagas para poder ir al baño, esta vez ir al baño es lo que te lleva al café.

El concepto busca transformar una necesidad cotidiana en una experiencia más ligera, divertida y libre de pena, al mismo tiempo que permite que los visitantes prueben el producto en el lugar donde realmente importa: el baño.

Pato Odor Block fue desarrollado para ayudar a combatir los malos olores y mantener una sensación de frescura después de usar el sanitario, ofreciendo una solución práctica para uno de esos momentos que todos vivimos, especialmente cuando estamos fuera de casa o utilizamos espacios compartidos.

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Y ahí es donde el café cobra todavía más sentido. Porque pocas cosas están tan relacionadas con una visita al baño como una buena taza de café. En Café Pato, esa relación cotidiana se convierte en parte de la experiencia: primero el baño, después el café y, entre ambos, la oportunidad de comprobar cómo funciona Pato Odor Block de primera mano.

Con esta apertura, Pato® lleva el lanzamiento del producto más allá del anaquel y lo convierte en una demostración en vivo de su beneficio, dentro de un espacio diseñado para hablar de una situación que normalmente preferimos evitar.

#CaféPato estará abierto del 24 al 27 de septiembre 2026 en C. Río Lerma 136, Cuauhtémoc, CDMX, en un horario de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Para conocer más y planear tu visita, entra a cafepato.mx

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FUENTE Pato - SCJ