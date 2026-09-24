Italia eleva a 54 los muertos por el virus del Nilo Occidental y confirma 700 casos

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Roma, 24 sep (EFE).- El número de fallecidos por el virus del Nilo Occidental en Italia ha ascendido a 54 en la última semana, con un total de 700 casos confirmados, según el último boletín publicado este jueves por el Instituto Superior de Sanidad (ISS).

De los 700 casos detectados en 2026, 368 corresponden a la forma neuroinvasiva, la más grave de la enfermedad, incluidos cinco casos importados de Maldivas, Francia, Bélgica, Grecia y Países Bajos.

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También se han notificado 88 casos asintomáticos identificados en donantes de sangre, 239 casos de fiebre (uno de ellos importado de Burkina Faso), 4 casos con otros síntomas y 1 asintomático adicional.

La letalidad de las formas neuroinvasivas autóctonas se sitúa actualmente en el 14,6 %, frente al 14,9 % registrado en el mismo periodo del año pasado.

En el mismo periodo de 2025, el número de muertes se situaba en 48 y los contagios confirmados sumaban 680.

El virus, transmitido por mosquitos del género Culex y con aves migratorias y gaviotas como reservorios principales, está presente actualmente en 83 provincias distribuidas en 19 regiones del país.

Paralelamente, el boletín notifica 15 casos del virus Usutu: ocho en Lombardía (norte), dos en Lacio (centro), dos en Véneto (norte) y uno en Emilia-Romaña (norte), Marcas (centro) y Piamonte (norte), respectivamente.

Por otra parte, hasta el 22 de septiembre el ISS ha registrado 312 casos confirmados de dengue, 47 de ellos autóctonos y el resto vinculados a viajes al extranjero, sin que se hayan producido fallecimientos. EFE