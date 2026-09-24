Gobierno tiene filiados 2.383 menores no acompañados en Ceuta e insiste en que la prioridad es la reagrupación familiar

23/09/2026 Varios migrantes, en la playa del Trampolín, a 23 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Policía Nacional y Local han vuelto a desplegarse en la playa del Trampolín en un segundo operativo contra la venta ambulante. Los migrantes volvieron a montar un mercadillo ilegal después de que las autoridades acudieran en la noche para pedir que desmontaran las tiendas. SOCIEDAD Marcos Moreno - Europa Press

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado de que el Gobierno tiene filiados un total de 2.383 menores no acompañados en Ceuta y ha insistido en que la prioridad es la reagrupación familiar en la Península o en Marruecos.

Así lo ha manifestado este jueves Torres en declaraciones a los medios tras presidir en Ceuta una nueva reunión del Comité de Situación de la ciudad autónoma.

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El ministro ha asegurado que "cada día se van filiando más" y que el proceso "es el mismo tanto si es menor como si es mayor". Así, ha recordado que "lo primero que hay que hacer es buscarle cobijo" y que el Gobierno "es el competente de buscar los espacios para los mayores de edad", mientras que Ceuta "tiene la responsabilidad de buscar la acogida a esos menores".

Cuando los menores estén en un espacio determinado, la Policía Nacional procede a la filiación o reseña de esos menores para que se empiece con los distintos expedientes en la Oficina de Extranjería, en el caso de los menores.

"Ya se han realizado los triajes con los representantes del menor, una vez que lo hemos acordado con la ciudad autónoma, cerca de 90 niños, y en estos momentos tenemos en los recursos del Estado, que no irán a la calle, a cerca de unos 400 menores que hemos trasladado a Ceuta como competencia de la ciudad autónoma", ha detallado Torres.

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El ministro ha confirmado que 54 menores no acompañados que llegaron a Ceuta después del 30 de julio ya han sido reagrupados en familias en la Península: "Siguen los procesos de otros más, de un número importante. Hay preparados expedientes que pueden llegar a unos 300".

Con respecto a la reagrupación en Marruecos, una vez que ya se han hecho las entrevistas con el representante del menor, Torres ha subrayado que han "trasladado desde la Policía a la Oficina de Extranjería un corpus de expedientes", que a su vez han trasladado a la ciudad autónoma.

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"Nos están llegando los primeros expedientes para que se puedan enviar también a la comisaría de extranjería y, a partir de ahí, también trasladarlos al Consulado de Marruecos. Una vez que tengamos un número mínimo, es lo que vamos a proceder para conocer si son niños y niñas susceptibles de ser reagrupados en Marruecos", ha comentado.

Por otro lado, desde el principio de agosto hasta este jueves han sido reubicados en la Península 118 menores que llegaron a Ceuta antes del 30 de julio. "Quienes puedan quedar en las calles es una respuesta difícil, pero cada vez son menos y me consta que van a abrir instalaciones de manera inminente por parte de la ciudad autónoma", ha afirmado Torres.

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