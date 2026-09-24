Emiratos Árabes y Turkmenistán cancelan los vuelos de Irán por sanciones de EE.UU.

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Teherán, 24 sep (EFE).- Turkmenistán y Emiratos Árabes Unidos se han sumado a la lista de países que no permiten la entrada de vuelos iraníes a causa de las sanciones estadounidenses que buscan detener las conexiones internacionales de las aerolíneas del país persa.

En el caso de Turkmenistán ni siquiera permite la entrada en su espacio aéreo de aeronaves iraníes, lo que forzó este jueves a un vuelo con destino a Dusambé, capital de Tayikistán, a regresar a Teherán, según informó el portavoz de la Organización de Aviación Civil iraní, Majid Akhavan.

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“El vuelo Teherán-Dusambé no pudo aterrizar en su destino y se vio obligado a regresar al Aeropuerto Imán Jomeiní de Teherán”, dijo la fuente a la agencia ISNA.

El medio también informó de que Emiratos Árabes tampoco acepta la entrada de aerolíneas iraníes desde la medianoche.

A comienzos de mes, Estados Unidos anunció sanciones contra 27 aerolíneas de la República Islámica que entraron en vigor ayer miércoles.

“Todas las aerolíneas iraníes quedarán paralizadas en todo el mundo», declaró el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent a la televisión estadounidense CNBC la semana pasada.

“Si aterrizan, no se les puede suministrar combustible, no se les pueden prestar servicios de aterrizaje ni venderles billetes; de lo contrario, quedarán excluidas del sistema del dólar”, aseguró.

Georgia y Azerbaiyán anunciaron que han suspendido los vuelos compañías aéreas iraníes, mientras que las capitales de Mascate (Omán) como Bagdad (Irak) han dejado de aceptar la llegada de aeronaves de la República Islámica.

El Ministerio de Transportes iraquí se desvinculó ayer de la negativa a recibir aeronaves iraníes y culpó a las empresas privadas de servicios y asistencia en tierra de no ofrecer sus servicios "por temor a las sanciones" estadounidenses.

Los vuelos a otros países como Turquía, Rusia o China continuan operando.

Las sanciones a las aerolíneas iraníes forman parte de la operación “Paria Económico” que lanzó Estados Unidos para aislar aún más financieramente al país persa para tratar de doblegarlo en la guerra que acaba de cumplir seis meses, a lo que suma el bloqueo a puertos y buques iraníes. EFE

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