El embajador de Palestina en España ve a Netanyahu cada vez más "aislado"

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Madrid, 24 sep (EFE).- El nuevo embajador de Palestina en España, Fadi Elhusseini, consideró este jueves que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está "cada vez más aislado" y es visto como el "instigador de la inestabilidad" y el "caos" que vive Oriente Medio.

En un desayuno informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, Elhusseini defendió la solución de los dos Estados como la "única" viable y la más "lógica" para acabar con el conflicto palestino-israelí, y aseguró que los "únicos" que piensan que es algo "inaplicable" son Netanyahu y su Gobierno "extremista".

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"Son los únicos. Le garantizo que son los únicos que piensan que esta solución de los dos Estados es inviable", aseguró Elhusseini, que ve a Netanyahu "cada vez más aislado".

Cree que la opinión pública internacional percibe al primer ministro de Israel como un "criminal de guerra" que "se está negando a conceder la paz a la región", y como el "instigador de la inestabilidad" en Oriente Medio.

"Todo el mundo ve cada vez más que el que está causando problemas en la región, el que cada vez está causando más caos, es el señor Netanyahu y su Gobierno", abundó Elhusseini.

Dedujo que ello tendrá "consecuencias" en las elecciones de Israel del 27 de octubre, unos comicios sobre los que no quiso pronunciarse, mientras que también se le preguntó por las elecciones legislativas en Palestina fijadas para el 28 de noviembre.

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El embajador emplazó a quien hizo la pregunta sobre la celebración de elecciones libres en los territorios palestinos a "llamar a Netanyahu y que nos permita celebrar elecciones en Jerusalén, y ahí verá si estamos dispuestos a celebrar elecciones libres o no".

"Para nosotros no celebrar elecciones en Jerusalén como si no fuera parte de Palestina no va a suceder", aseguró, y argumentó que Jerusalén es la "capital eterna" de los palestinos, "le guste al señor Netanyahu o no", y no incluirla en los comicios supondría estar "abandonando a nuestra capital".

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Fue el pasado mes de julio cuando el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, decretó la celebración de elecciones legislativas en Palestina el próximo 28 de noviembre, que serían los primeros comicios de este tipo en dos décadas.

También anunció en 2021 elecciones legislativas y presidenciales para mayo y julio de ese año, respectivamente, que fueron aplazadas indefinidamente debido a la ausencia de garantías para que los palestinos del ocupado Jerusalén Este pudieran votar, si bien voces críticas apuntaron a divisiones dentro de Fatah, el partido de Abás.

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Al ser preguntado por las fronteras que debiera tener a juicio de las autoridades palestinas un posible Estado de Palestina, Elhusseini manifestó que la pregunta debe ser en qué fronteras está "dispuesto a detenerse" Israel y su "apetito" de extenderse.

También opinó que tendría que ser el Gobierno palestino el que debería "hacerse cargo y ser responsable" de Gaza, y sobre la banda islamista Hamás, "parte de la estructura política palestina", dijo que su futuro estará "sujeto a sus acciones" y a "lo que decidan las personas cuando tengamos elecciones democráticas".

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Defendió, asimismo, la necesidad de imponer sanciones económicas a Israel y, sobre todo, a los colonos de Cisjordania que "aterrorizan" a los civiles, como una herramienta "disuasoria" de "acciones terroristas". EFE

(Foto) (Vídeo)