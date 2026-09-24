Cuba aumenta a 200 dólares las tarifas consulares de pasaportes por la "inflación global"

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La Habana, 24 sep (EFE). - Cuba aumentará a 200 dólares o euros las tarifas de emisión del pasaporte cubano para adultos en el exterior a partir del 1 de octubre, una medida que responde al “complejo panorama macroeconómico internacional” y a la “inflación global sostenida”, informó este jueves la Cancillería.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución No. 37/2026 que deroga la normativa vigente desde octubre de 2025, la cual establecía tasas de 120 dólares para este trámite en el extranjero.

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La emisión del pasaporte dentro del país caribeño tiene una tarifa de 2.500 pesos cubanos (unos 3 dólares al cambio informal y 20 al cambio formal).

Además, la normativa establece nuevos aranceles consulares que regirán los trámites en las oficinas diplomáticas de la isla en el exterior.

En este sentido, procesos como la inscripción consular costarán 30 dólares/euros, las visados de turismo oscilarán entre 30 y 50 dólares (según la región), y las solicitudes de renuncia a la ciudadanía cubana alcanzarán los 500 dólares/euros.

Las tarifas se mantendrán fijadas en dólares estadounidenses o en euros, dependiendo del país de residencia.

“En los países comprendidos en la Zona Euro, se aplica el arancel en euros; mientras que en el resto, se aplica el arancel en dólares estadounidenses, pudiendo cobrarse en esta moneda o en su equivalente, según el país donde se encuentre radicada la oficina consular”, puntualiza la medida.

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El reglamento contempla exenciones de pago para determinados supuestos, entre los que se incluyen la obtención de visados diplomáticos y de cooperación, los trámites para ciudadanos en situación demostrada de desamparo o desastre, y las inscripciones del Registro del Estado Civil sobre nacimientos y defunciones.

De acuerdo con el texto de la Cancillería de la isla el ajuste se realiza de forma “racional” y busca garantizar “la calidad, seguridad y eficiencia” de las gestiones solicitadas por los emigrados y extranjeros.

La actualización en los aranceles consulares de la isla entrará en vigor un mes antes de la nueva ley de Migración, Ciudadanía y Extranjería, prevista para el próximo 1 de noviembre y que contempla, entre otros aspectos, que los nacionales en el exterior puedan mantener sus propiedades en la isla, pese a permanecer más de dos años fuera.

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Asimismo, introduce el concepto de Residencia Efectiva Migratoria, mediante el cual se reconoce como residentes a cubanos o extranjeros que permanezcan en el país más de 180 días acumulados al año.

Cuba dio luz verde en mayo pasado al Decreto-Ley 117 y su correspondiente reglamento, que establecen la “condición migratoria de inversores y de negocios a cubanos residentes en el exterior”, con la cual el Gobierno busca atraer especialmente a la comunidad cubanoestadounidense, en medio de la profunda crisis económica en la isla.

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La diáspora cubana tiene un importante peso a nivel político y económico en la nación caribeña, por su influencia en la política estadounidense, por las remesas que envía al país y por su capacidad para apoyar comercial y financieramente al incipiente sector privado. EFE