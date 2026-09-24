Corea del Norte realizó una prueba de un sistema de lanzacohetes actualizado

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Tokio, 24 sep (EFE).- Las autoridades de Corea del Norte informaron de que a principios de esta semana realizaron una prueba de un sistema de lanzacohetes actualizado, informó este jueves la agencia de noticias norcoreana KCNA.

La prueba de cohetes de lanzamiento múltiple guiados de 2400 milímetros actualizados se llevó a cabo el pasado martes, "en el marco del plan de modernización de las fuerzas de artillería y misiles", indicó la citada agencia.

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Según señaló, estos cohetes son capaces de alcanzar objetivos situados a 100 kilómetros de distancia mediante un modo de vuelo balístico y objetivos a 115 kilómetros mediante un modo combinado de planeo.

"La prueba realizada demostró la precisión de impacto y la superioridad de los cohetes de alcance extendido", apuntó, antes de indicar que este desarrollo "garantiza un cambio significativo en la capacidad de potencia de fuego en la frontera sur".

En este sentido, enfatizó la "necesidad de concentrar las fuerzas de ataque más letales y destructivas" en la frontera con el vecino Corea del Sur, con el que sigue técnicamente en guerra desde la firma de un armisticio en 1953.

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Esta misma semana, Pionyang dijo que había probado con éxito un nuevo sistema armamentístico que fue una muestra de una "tecnología ultramoderna de defensa y supuso un progreso claro en la modernización de sus fuerzas armadas", sin dar detalles sobre el sistema.

Previamente, las autoridades surcoreanas habían detectado el lanzamiento de dos misiles balísticos norcoreanos de corto alcance desde la zona de Wonsan, con unas tres horas de diferencia. EFE

(foto)