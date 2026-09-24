Brad Pitt se rinde al cine español y a repetir con Penélope Cruz y Javier Bardem: "Cualquier cosa con ellos"

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En plena cuenta atrás para poner el broche de oro a la 74ª edición del Festival de Cine de San Sebastián tras una semana inolvidable en la que han desfilado por el Kursaal y por la icónica playa de La Concha estrellas de la talla de Penélope Cruz, Orlando Bloom, o Naomi Watts, Brad Pitt se ha convertido en el absoluto protagonista de la jornada de este miércoles en la muestra cinematográfica más prestigiosa de nuestro país, a la que ha asistido para presentar fuera de concurso su nueva película, 'The heart of the Beast' ('En el corazón de la bestia'), junto a su novia Inés de Ramón, conquistando a todos con su atractivo físico, su cercanía y su simpatía.

Durante la presentación, el protagonista de 'Seven' ha confesado que está "totalmente abierto" a trabajar en el cine español, reconociendo que le "encantaría" volver a coincidir en un set de rodaje con Penélope Cruz y Javier Bardem, con los que mantiene una amistad y con los que ya compartió pantalla en 'The counselor' en 2013, y más recientemente con el actor español en 'F1' en 2025.

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"Tengo a mis queridos amigos, javier y penélope, y me encantaría hacer cualquier cosa con ellos", ha expresado, dejando en el aire la posibilidad de rodar en España si le llega una propuesta atractiva: "Cuanto mayores nos hacemos, más interesante resulta estirar las piernas y abrirse a nuevas posibilidades. me interesaría ver qué podría aprender de ello. Así que estoy totalmente abierto a trabajar fuera de Estados Unidos; América ya no es lo suficientemente grande. Es un mundo global", ha afirmado, revelando que en su faceta de productor también busca ampliar horizontes y de ahí que acabe "de abrir una oficina europea -de su productora 'Plan B entertainment', con sede en Londres- y estamos tratando de expandirnos más en esa dirección".

Y es que como ha asegurado, a la hora de elegir un papel "me guío por el instinto, por lo que siento que merece la pena explorar después", aunque admite que también tiene "importancia quién participa en el proyecto: quién escribe, quién dirige, quién monta. es decisivo".

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Respecto a su paso por San Sebastián, Brad ha desvelado que el lunes tuvo "el día libre" y pudo visitar la Playa de la Concha y la escultura del Peine de los Vientos de Eduardo Chillida, "uno de mis escultores favoritos". "Y he podido comer platos realmente deliciosos. San Sebastián es una ciudad muy bonita, es fantástico estar aquí de vuelta" ha añadido, apuntando en español con una sonrisa "muy bueno, muy bueno", ganándose por completo a los presentes.