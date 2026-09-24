Ayuso apunta a la "confianza absoluta" de Delcy Rodríguez con Sánchez: "Ya se sabrá todo lo que ha pasado"

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apuntado este jueves a la "confianza absoluta" de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha advertido de que "ya se sabrá todo lo que ha pasado".

Lo ha trasladado así en declaraciones a 'Cuatro', recogidas por Europa Press, después de que Rodríguez se dirigiera este martes al jefe del Ejecutivo para saludarle y pedirle que sigan dialogando sobre el futuro de Venezuela en el inicio del 81º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York.

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"Me encantó el paseíllo de Delcy. Delcy le ve, dice, mira está ahí el colega'. Y entonces él dice 123, llama corriendo al buzón de voz de Movistar. Dice '¡que viene, que viene, que viene, que viene, que viene!. ¿Qué pasa? Si somos colegas de toda la vida, si yo soy la que te metí, no solo las maletas... Porque todo aquel que conoce el mundo de Plus Ultra y lo que ha pasado y sabe que había muchas cosas y no solo entre República Dominicana y Madrid, sino República Dominicana, Madrid y Qatar. Ya se sabrá", ha apuntado Ayuso.

Así, ha puesto el foco en la "confianza" entre ambos líderes porque, junto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se han dedicado a "blanquear la dictadura chavista durante todo este tiempo", además de "lucrarse" de los venezolanos y de su "dolor" para hacer negocios.

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