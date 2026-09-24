Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 24 sep (10.00 GMT)

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Madrid, 24 sep (EFE).-

Bruselas.- El ministro de Industria español, Jordi Hereu, ha asistido este jueves al consejo de ministros de Industrias de la UE donde debatirán sobre la nueva Ley Europea de Chips y la revisión de la normas comunitarias sobre fusiones empresariales.

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Kiev.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha insistido en la reunión que ha mantenido con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en que el Ejército ucraniano necesita de urgencia misiles interceptores capaces de derribar misiles balísticos rusos a los que ahora es extremadamente vulnerable Ucrania.

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Kiev/Odesa.- Las defensas antiaéreas rusas derribaron hoy 40 drones en seis regiones del país y la anexionada península de Crimea, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

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Khost (Afganistán).- El Gobierno talibán de Afganistán confirmó este jueves la muerte de cuatro civiles en nuevos bombardeos paquistaníes durante la madrugada sobre las provincias de Kandahar, Paktia y Khost, y amenazó a Islamabad con represalias por lo que calificó de “brutal agresión”.

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Bangkok.- Miembros de grupos que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales se manifestaron este jueves para exigir al Gobierno tailandés la aprobación inmediata de un proyecto de ley de iniciativa ciudadana destinado a despenalizar el trabajo sexual y regular la profesión, con el fin de garantizar protección legal y derechos laborales para quienes la ejercen.

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Srinagar (India).- Devotos musulmanes participaron este jueves desde temprana hora en una ceremonia de oración para conmemorar el aniversario de la muerte del santo místico sufí de los siglos XI y XII, el jeque Syed Abdul Qadir Jilani.

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Madrid.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha presentado al Embajador de Palestina en España, Fadi Elhusseini, en el encuentro informativo Forum Europa. Junto a la ministra han estado la presidenta del PSOE, Cristina Narbona ), y la diputada de Sumar Verónica Martínez

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV recibe en el Vaticano al presidente de Portugal, António José Seguro, una audiencia que será el primer encuentro del mandatario desde que asumió la Presidencia a principios de año.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV recibe este jueves al primer ministro de Hungría, Péter Magyar, en el Vaticano.

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Lourdes (Francia).- Lourdes, situada en el suroeste de Francia, se llena estos días de banderas de la Ciudad del Vaticano y de carteles del papa León XIV, apenas unas horas antes de que el pontífice pise este viernes suelo galo por primera vez desde que fue elegido el 8 de mayo de 2025.

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Lourdes (Francia).- A dos días de la llegada del papa León XIV a Lourdes, al suroeste de Francia, el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes se encuentra con los mosaicos de sus puertas y de la fachada principal, obra del artista y sacerdote esloveno Marko Rupnik, cubiertos tras las acusaciones de agresiones sexuales y psicológicas de varias personas.

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Ciudad de México.- El huracán Polo volvió a categoría 5 tras recuperar fuerza frente a las costas del Pacífico mexicano y mantiene en alerta a varios estados del occidente del país, aunque se prevé que el centro del fenómeno continúe en el mar, informó este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Alcalá de Guadaíra/Sevilla (España).- La provincia de Sevilla se ha reivindicado como un destino propio y de calidad en su gala del Día Mundial del Turismo, que ha premiado, además, a siete representantes del sector que han destacado cada uno en su labor en distintas empresas.

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Phú Thọ (Vietnam).- El pianista y compositor británico Rick Wakeman ofreció este jueves un concierto especial para unos peculiares espectadores: decenas de osos rescatados que viven en el Centro de Rescate de Osos de Vietnam, situado en el Parque Nacional de Tam Dao.

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Londres.- Presentación previa a una subasta de objetos musicales de Propstore en Londres, se espera que la chaqueta de Michael Jackson alcance un precio de entre 200 000 y 400 000 libras esterlinas en la subasta que se celebrará en Londres los días 1 y 2 de octubre.

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Sevilla (España).- Julián Lara (Sevilla, 1975) se marchó hace diez años a Hollywood para labrarse una carrera como cineasta, de lo que da fe en "American Dream" (Applehead Team), libro testimonial en el que también explica los motivos de su marcha.

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Madrid/Colonia (Alemania).- Un año más, EA Sports lanza la última versión del juego de fútbol por excelencia, el ‘FC27’, antes conocido como el ‘FIFA’, en una edición en la que al margen de las mejoras gráficas y de jugabilidad habituales añaden la creación de una enorme ciudad virtual, llena de vida, en la que socializar, personalizar a tu avatar y, como no, jugar al fútbol de todas las formas posibles.

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rmg/EFE

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