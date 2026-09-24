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Al menos nueve militares muertos tras ser arrastrados por el mar durante unos ejercicios en el Caspio

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Al menos nueve militares de la Armada de Kazajistán han muerto este jueves tras ser arrastrados mar adentro debido a un temporal repentino mientras participaban en unos ejercicios de instrucción de combate en la costa del mar Caspio, en la región occidental de Mangistau.

Según la información preliminar facilitada por el Ministerio de Defensa kazajo en un comunicado, un total de 19 efectivos fueron arrastrados por las aguas a causa de un deterioro abrupto de las condiciones meteorológicas y de los fuertes vientos registrados en la zona. Hasta el momento, los equipos de emergencia han logrado rescatar con vida a tres personas, una de las cuales ha tenido que ser hospitalizada.

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Las autoridades mantienen activa una operación de búsqueda y rescate para localizar a los militares que continúan desaparecidos. En este despliegue participan unidades de la Armada, de la Fuerza Aérea, del Ministerio de Situaciones de Emergencia y de otros organismos estatales competentes.

Para coordinar el operativo sobre el terreno y esclarecer todas las circunstancias del incidente, el Gobierno kazajo ha enviado al lugar de los hechos a una comisión especial encabezada por el propio ministro de Defensa, el teniente general Dauren Kosanov.

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