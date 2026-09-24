1-1. Xavi y Klopp se reparten puntos en su debut

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Ámsterdam, 24 sep (EFE).- La selección de Países Bajos, entrenada por Xavi Hernández, y la Alemania de Jürgen Klopp empataron a uno en el debut de ambos técnicos con sus combinados nacionales, en un partido de alto ritmo de la primera jornada de la Liga de Naciones 2026-27 que los locales lograron igualar en el minuto 92.

La 'Oranje' y la 'Mannschaft' midieron sus fuerzas el primer duelo del torneo dentro del grupo A2, donde ambos equipos están encuadrados junto a Grecia y Serbia, y disputado en el estadio Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, con unas gradas llenas y donde se veían pancartas dando la bienvenida a Xavi tanto en castellano como en neerlandés y en inglés.

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Ambas selecciones compartieron destino amargo en el Mundial disputado el pasado verano al caer por penaltis en dieciseisavos de final ante rivales teóricamente inferiores -Marruecos en el caso de Países Bajos y Paraguay en el de Alemania-, lo que derivó en las salidas de sus respectivos técnicos, Ronald Koeman y Julian Nagelsman.

Alemania comenzó más cómoda sobre el césped, con la presión alta y la verticalidad características de los equipos de Klopp, pero fue la 'Oranje' la que logró la primera ocasión clara en un cabezazo de Van Dijk a saque de córner que llegó a subir al marcador antes de ser anulado por el colegiado, el español Alejandro Hernández Hernández, por una leve obstrucción de Brobbey al meta germano y vía revisión VAR.

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Los de Xavi, con un dibujo de 4-3-3 con Gakpo y Summerville en las alas y también presionando muy arriba, estiraron sus líneas y comenzaron a ganar duelos y a rondar el área de Ter Stegen, dejando a su vez más espacios para que los alemanes corrieran al contraataque.

Nmecha adelantó a Alemania en el minuto 32 aprovechando un balón suelto frente al área pequeña tras un taconazo fallido de Adeyemi, y en una jugada en la que se lesionó Brobbey y los locales reclamaron al árbitro no haber detenido el partido. Pocos minutos antes se había marchado también por lesión Havertz.

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Adeyemi perdonó el 0-2 con todo a favor en uno de los contragolpes germanos, mientras que Summerville, de cabeza, tuvo la oportunidad más clara de igualar en una intensa primera mitad donde ambos equipos alternaron su juego entre la posesión y el vértigo.

Esta dinámica continuó en la segunda parte, con los de Xavi más volcados en área contraria y acumulando ocasiones como los tiros a bocajarro de Dumfries y Meerdink salvados por Ter Stegen, y otra jugada protagonizada por los dos mismos jugadores holandeses que se marchó fuera por poco.

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Klopp agitó su banquillo viendo que su equipo sufría bajo el empuje de los locales, dando entrada primero a Stach y a Führich y posteriormente a Gnabry y Engelhardt, logrando mayor presencia en el centro del campo en el tramo final.

Los neerlandeses generaron peligro sobre todo en saques de esquina, uno de los cuales terminó en un espectacular tiro con rosca del debutante Ruben Van Bommel desde fuera del área, despejado por Ter Stegen, uno de los más destacados entre los germanos.

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El hijo del exjugador y actual seleccionador de Bélgica Mark van Bommel se convirtió a la postre en protagonista del partido con una gran jugada en la que recuperó una pelota en la medular y la puso con el exterior para que Gakpo empatara en el minuto 92 de forma acrobática y merecida para los locales, que contaron incluso con una última ocasión clara de Til en el alargue.

Alemania y Países Bajos se habían medido hasta la fecha en 48 ocasiones en su historia, duelos saldados con 18 victorias germanas, otros 18 empates y 12 derrotas.

- Ficha técnica:

1. Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Timber (Veerman, m. 56), Gravenberch, Reijnders (Til, min. 83); Summerville (Van Bommel, min. 83), Gakpo y Brobbey (Meerdink, min.35).

1. Alemania: Ter Stegen; Brown, Tah, Schlotterbeck, Treu; Amiri (Engelhardt, min.80), Nmecha (Stach, min.64), Kimmich; Schade (Führich, min.64), Adeyemi (Gnabry, min.80) y Havertz (Ebnoutalib, min.30).

Goles: 0-1, Nmecha (min.32). 1-1, Gakpo (min.92)

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (España). Amonestó a Timber (min.21), Van Hecke (min.24) y Dumfries (min.68) por Holanda, y a Amiri (min.69) por Alemania.

Incidencias: Partido de la primera jornada de la Liga de las Naciones del grupo A2, disputado en el estadio Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, con aforo para 56.120 espectadores.