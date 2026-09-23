Una alianza de 30 países compromete al menos 211 millones para reforzar la observación mundial de los océanos

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La Unión Europea y Canadá han lanzado este miércoles una alianza internacional para reforzar la red mundial que recoge información sobre el estado de los océanos, una iniciativa a la que se han adherido individualmente 30 países --entre ellos España-- y que ha reunido hasta ahora compromisos por al menos 211 millones de euros entre aportaciones económicas y recursos como buques de investigación, sensores, drones e instalaciones para procesar datos.

La denominada Alianza Internacional 'OceanEye' busca ampliar y mantener el sistema que recopila mediciones sobre cuestiones como la temperatura del agua, las corrientes o las condiciones del mar, información que se utiliza, entre otros fines, para realizar previsiones meteorológicas y climáticas, mejorar la seguridad de la navegación y anticipar riesgos para las zonas costeras.

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La iniciativa cuenta formalmente con 31 miembros porque, además de los 30 Estados que se han incorporado a título individual, la propia Unión Europea participa como organización. Entre los países adheridos figuran socios comunitarios como España, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Irlanda o Países Bajos, junto a terceros países como Canadá, Brasil, Colombia, México, Reino Unido, Corea del Sur o Noruega.

Los compromisos anunciados hasta ahora ascienden a un mínimo de 211 millones de euros, aunque esa cifra no corresponde únicamente a financiación directa, ya que incluye también contribuciones en especie y la puesta a disposición de equipamiento e infraestructuras para obtener y procesar información marina.

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Entre las principales aportaciones figura la de Canadá, que destinará 82 millones de dólares canadienses durante cinco años a ampliar su capacidad de observación, mientras que la contribución comunitaria asciende a 92 millones de euros procedentes del programa Horizonte Europa.

En el caso europeo, sin embargo, no se trata de una nueva partida anunciada este miércoles, sino de los fondos incluidos en la iniciativa 'OceanEye' que la Comisión adoptó el pasado junio para ampliar el papel de la UE en este ámbito.

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De esos 92 millones, 50 millones se dedicarán a reforzar directamente las redes internacionales mediante, entre otras actuaciones, el despliegue de más equipos en alta mar; otros 30 millones financiarán el desarrollo de nuevas tecnologías y los 12 millones restantes se emplearán para mantener el intercambio internacional de datos recogidos directamente en el medio marino.

UNA RED CON 8.000 PLATAFORMAS EN 64 PAÍSES

La alianza pretende apuntalar el Sistema Mundial de Observación de los Océanos, una infraestructura internacional coordinada por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO y la Organización Meteorológica Mundial que actualmente obtiene unas 120.000 mediciones diarias a través de 8.000 plataformas operadas por 64 países y agrupadas en 17 redes internacionales.

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Según Bruselas, este entramado afronta problemas de financiación y una elevada dependencia de un número reducido de grandes contribuyentes, por lo que los recursos comprometidos servirán para mantener los dispositivos existentes, cubrir zonas donde faltan mediciones y reforzar las estructuras encargadas de coordinar y gestionar la información recopilada.

"A medida que el mundo submarino cambia rápidamente, la observación de los océanos nos proporciona ojos y oídos bajo las olas. Con 'OceanEye' podemos recopilar los datos que necesitamos para comprender y proteger nuestro océano y, con esta alianza, tendremos una red esencial en todo el mundo", ha señalado por su parte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

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La UE y Canadá, que copresiden la iniciativa, prevén buscar nuevas adhesiones y aportaciones durante los próximos encuentros internacionales, entre ellos la COP31, la conferencia 'Our Ocean' que se celebrará en Halifax (Canadá) y la próxima Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos en Busan (Corea del Sur).

El proyecto contempla además agrupar distintos servicios europeos de información marina en un único sistema e incorporar el denominado Gemelo Digital del Océano, una representación virtual alimentada con datos reales que Bruselas prevé tener plenamente operativa en 2030 para realizar simulaciones y anticipar posibles cambios en el medio marino.

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