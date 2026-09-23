Un concierto en Londres homenajeará los 20 años del álbum 'Back to Black' de Amy Winehouse

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Londres, 23 sep (EFE).- El álbum 'Back to Black' de la fallecida cantante británica Amy Winehouse celebrará este próximo mes de octubre su 20 aniversario con un concierto especial en Londres que contará con la presencia de artistas invitados como Mark Ronson, Jorja Smith, Yebba o la girlband FLO, entre otros.

El evento de formato 'una sola noche' tendrá lugar el 21 de octubre en el recinto Roundhouse de la capital británica, situado en el barrio de Camden -donde vivía Amy Winehouse- el 21 de octubre. Este escenario es doblemente especial, pues es el último en el que la artista actuó, junto a su ahijada, tres días antes de su muerte, el 23 de julio de 2011.

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El concierto correrá a cargo de Mark Ronson y Salaam Remi, productores originales de 'Back to Black' (2006), considerado como uno de los más importantes e influyentes de la música reciente, e interpretará el álbum al completo de la mano de la Amy Winehouse Band e invitados especiales.

En un comunicado publicado este miércoles en la misma web de Roundhouse, Ronson afirmó que el objetivo de la velada es "hacer justicia" al legado del álbum junto con Remi y con artistas increíbles "dignos de interpretar sus canciones".

El cartel de la cita, que será filmada por la BBC y retransmitida en abierto días más tarde, es predominantemente femenino, con nombres como como: Jorja Smith, Yebba la girlband FLO, Baby Rose, Corinne Bailey Rae, Jessie Reyez, Lianne La Havas, Nia Smith, Sasha Keable y Skye Newman.

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"¡Qué rápido pasa el tiempo! No puedo creer que ya hayan pasado 20 años. Estoy emocionado de ver lo que estas mujeres aportarán a sus versiones de estas canciones que conocemos y amamos", comentó por su parte Remi.

Las entradas para el concierto saldrán a la venta entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, con precios que, de acuerdo con la página web del recinto, oscilarán entre las 146,75 y las 290,50 libras (entre 170 y 338 euros).

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'Back to Black' fue el segundo álbum de estudio de Amy Winehouse y es ampliamente considerado como el pilar de su carrera, pues con él logró cinco premios Grammy y ha vendido más de 25 millones de copias en todo el mundo. EFE