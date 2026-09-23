Temas del día de EFE News Latino del miércoles 23 de septiembre

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ONU ASAMBLEA

Naciones Unidas - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene ante la Asamblea General de la ONU, la primera vez que lo hace un mandatario venezolano desde 2018, después de haber sostenido una inédita reunión con Donald Trump.

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- También subirán al estrado los jefes de Estado y de Gobierno de España, Argentina y Ecuador, entre otros.

EEUU CHINA

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe a su homólogo chino, Xi Jinping, en una ceremonia de honor en la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.

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EEUU INMIGRACIÓN

Miami - Las deportaciones han convertido en un "pueblo fantasma" a Doral, la ciudad con mayor proporción de venezolanos en Estados Unidos, según habitantes de esta comunidad de Florida, que se siente "traicionada" tras haber apoyado al presidente Donald Trump con la esperanza de libertad.

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OEA NICARAGUA

Washington - El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene previsto considerar fechas para una reunión de Consulta de Cancilleres sobre la situación en Nicaragua después de que el presidente Daniel Ortega asegurara que no habrá más elecciones en el país.

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INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Nueva York - El Consejo de Seguridad celebra un debate abierto sobre las implicaciones de la inteligencia artificial para la paz y la seguridad internacionales, convocado por Francia, que preside el órgano durante septiembre. Está previsto que participe el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman.

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AGENDA INFORMATIVA

Washington.- EEUU PRENSA.- Audiencia de la demanda presentada por CNN, MS NOW y Politico contra el presidente Donald Trump por vetarles el acceso a la Casa Blanca.

Nueva York.- ONU ASAMBLEA CLIMA.- El secretario general de la ONU, António Guterres, convoca una reunión de alto nivel sobre acción climática y transición justa, la Cumbre del Clima 2026, que reunirá a dirigentes para impulsar la transición hacia las energías renovables, reforzar la seguridad energética y abordar la financiación climática.

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Nueva York.- EEUU ESPAÑA.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participará en Nueva York en el foro 'América Latina, Estados Unidos y España en la economía global', que reunirá a líderes empresariales, políticos y económicos de las tres regiones.

Nueva York.- ONU ASAMBLEA GENERAL.- El VIII Global Forum Latin America and the Caribbean 2026 reúne en Nueva York a representantes de distintos sectores para abordar los principales retos y oportunidades de América Latina y el Caribe, en el marco de la semana de alto nivel de la ONU.

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Washington.- ONU ASAMBLEA GENERAL.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reúnen en los márgenes de la Asamblea de la ONU mientras Washington presiona para reactivar las negociaciones de paz para Ucrania.

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