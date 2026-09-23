Níger retira la nacionalidad a 5 opositores exiliados, entre ellos un ex primer ministro

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Rabat, 23 sept (EFE).- La junta militar de Níger ha retirado de forma provisional la nacionalidad a cinco opositores en el exilio, entre ellos el ex primer ministro Ouhoumoudou Mahamadou, tres exasesores del expresidente Mohamed Bazoum y un activista en redes sociales, informó este lunes la ONG Human Rights Watch (HRW).

El decreto, firmado el 17 de septiembre por el líder de la junta, el general Abdourahamane Tiani -al mando desde el golpe de Estado de julio de 2023-, acusa a los cinco de difundir información que altera el orden público, difamación electrónica, entregar información de inteligencia a potencias extranjeras, desmoralizar a las fuerzas armadas y amenazar la seguridad del Estado.

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Los exasesores presidenciales afectados son Amadou Ange Barou Chekaraou, Oumarou Moussa Ibrahim y Ousmane Abdoul Moumouni; además del activista Boubacar Seyni Souley.

La medida se ampara en una orden de 2024 que creó una base de datos nacional sobre terrorismo con criterios amplios de inclusión y sin garantías ni mecanismos de defensa, y que contempla, entre otras sanciones, la privación de la nacionalidad.

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El uso de esta herramienta "para despojar a las personas de su nacionalidad sin ninguna salvaguardia legal significativa plantea serias preocupaciones en materia de derechos humanos", alertó la investigadora de HRW para el Sahel, Ilaria Allegrozzi.

HRW y colectivos de la oposición advierten además de que la decisión contraviene el Código de Nacionalidad de Níger de 1984 -que no prevé la pérdida provisional de la ciudadanía- e infringe los compromisos internacionales del país para prevenir la condición de apátrida, ya que la mayoría de los afectados solo posee pasaporte nigerino.

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Según la agencia de noticias estatal nigerina, con esta última acción ya son 25 las personas privadas provisionalmente de la nacionalidad bajo la norma de 2024.

La medida llega en un clima de creciente tensión política tras un reciente motín armado contra la junta militar en la capital, Niamey, y el endurecimiento de las medidas represivas contra todas las voces críticas. EFE