México jugará un partido de la Liga de Naciones en Monterrey

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México, 23 sep (EFE).- La selección mexicana de fútbol jugará en el estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León, el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf del próximo 17 de noviembre.

La Federación Mexicana de Fútbol anunció este miércoles en un comincado que "la casa Rayada recibirá a la selección nacional de México por primera vez y lo hará para un partido oficial de los cuartos de final de la Nations League de Concacaf".

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El duelo de cuartos de final, ante un rival que aún está por definirse, será la presentación del seleccionador Rafael Márquez al frente del Tri en territorio mexicano y el último juego que México dispute este año.

En la Liga de Naciones de la Concacaf, México se clasificó de manera directa a los cuartos de final al colocarse entre las cuatro selecciones mejor clasificadas de la Liga A.

Su rival en los cuartos de final se conocerá una vez concluida la Fecha FIFA de septiembre y octubre.

El estadio de los Rayados del Monterrey fue elegido para albergar este partido debido a que el Azteca, sede recurrente de los juegos de la selección, está comprometido para recibir el 22 de noviembre el partido de temporada regular de la NFL entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

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El estadio de los Rayados albergó el repechaje previo a la Copa del Mundo pasada, de la que también fue sede de cuatro juegos, tres de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final.

"Este partido marcará el regreso de la selección a Nuevo León después de ocho años de ausencia, con lo que se busca fortalecer la conexión que el equipo logró con la afición de todo México durante el pasado Mundial", concluyó el comunicado de la selección nacional. EFE

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